Китай готовит "убийц авианосцев": что показали на репетиции парада в Пекине

Китайские военные автомобили с противокорабельными крылатыми ракетами YJ / © Newsweek

Китай планирует официально представить четыре новых противокорабельных ракет, способных потоплять вражеские военные корабли во время военного парада в Пекине. Мероприятие состоится 3 сентября на площади Тяньаньмэнь и будет приурочено к 80-летию победы во Второй мировой войне, которую в Китае называют "Войной сопротивления японским захватчикам и Мировой антифашистской войной".

Об этом пишет Newsweek.

Что известно

По сообщению государственного агентства Xinhua, на репетиции парада уже были замечены ракеты с маркировкой YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20. YJ означает "Орлиный удар" и используется для обозначения китайских противокорабельных ракет, которые могут запускаться как с кораблей, так и с самолетов.

Военный эксперт Рик Джо предположил, что YJ-15 может быть сверхзвуковой ракетой, быстрее скорости звука, тогда как YJ-17 и YJ-19 могут относиться к гиперзвуковым, способным развивать скорость в пять раз выше звуковой и осуществлять сложные маневры, что делает их почти неуязвимыми. YJ-20, по его словам, вероятно, является высокоманевренной аэробалистической ракетой, объединяющей маневры в атмосфере с баллистической траекторией.

Австралийский военно-морской аналитик Алекс Лак подчеркнул, что новые ракеты могут обладать двойной функцией – применяться не только против кораблей, но и против наземных целей.

Почему это важно

Китай продолжает быстрое наращивание своего ракетного арсенала, создавая оружие, способное поражать американские силы и базы в западной части Тихого океана. Ракеты занимают ключевое место в стратегии A2/AD — предотвращение или ограничение доступа противника к определенным зонам, особенно в случае конфликта вокруг Тайваня или Южно-Китайского моря.

Представление нового оружия происходит на фоне того, что США уже израсходовали значительную часть своих запасов ракет-перехватчиков во время обороны Израиля от иранских атак в июне, а также в Красном море против хуситов.

По словам Лака, существующие американские системы продемонстрировали эффективность против нынешних угроз, однако китайские новые ракеты могут стать более сложным вызовом и заставить США тратить еще больше ресурсов.

Детали репетиций

Вторая масштабная репетиция парада прошла по выходным и продолжалась с вечера субботы до утра воскресенья. В ней приняли участие около 40 тысяч человек. В соцсетях появились фото новых ракет, перевозимых на специальных транспортных средствах.

Анонимный китайский военный аналитик в комментарии Newsweek отметил, что использование гиперзвуковых технологий отражает изменение подхода Китая. Если раньше страна делала ставку на малозаметность (стелс), то теперь предпочтение отдается скорости и маневренности, значительно усложняющей перехват.

В Пентагоне отказались комментировать будущий парад и возможные угрозы нового оружия. Министерство иностранных дел Китая также пока не предоставило ответ на запросы журналистов.

Напомним, Китай вывел на патролирование свою самую вооруженную ядерную субмарину, экипаж которой заявил о готовности применить ядерные ракеты "без колебаний".