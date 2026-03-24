Китай готовится к подводной войне с США: Reuters пишет о тотальной слежке в океанах

Китайское исследовательское судно Dong Fang Hong 3 / © Getty Images

Китай развернул десятки исследовательских судов для детального картографирования морского дна в стратегических районах Мирового океана. Пекин собирает данные, которые станут критическими для ведения подводной войны против США и их союзников.

Об этом говорится в статье Reuters.

Китай ведет картографирование морского дна

Китай реализует масштабную программу по картографированию морского дна и наблюдению за подводной средой в Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах, накапливая детальные знания об условиях, которые, по мнению экспертов, являются ключевыми для ведения подводной войны против США и их союзников.

В частности, исследовательское судно Dong Fang Hong 3, принадлежащее Океаническому университету Китая, в течение 2024 — 2025 годов работало вблизи Тайваня, американской базы на Гуаме, а также в важных районах Индийского океана — это подтверждают данные отслеживания. В октябре 2024 года судно проверяло китайские подводные сенсоры возле Японии, способные фиксировать объекты под водой, и снова вернулось туда в мае следующего года. В марте 2025 года оно курсировало между Шри-Ланкой и Индонезией, исследуя подходы к Малаккскому проливу — одному из важнейших узлов мировой торговли.

Официально судно занималось исследованием донных отложений и климата, однако научные публикации свидетельствуют, что оно также выполняло масштабные глубоководные исследования. По оценкам военно-морских экспертов и представителей ВМС США, такие данные — полученные путем картографирования и установки сенсоров — позволяют Китаю более эффективно использовать собственные подводные лодки и отслеживать субмарины потенциального противника.

Dong Fang Hong 3 является лишь частью более широкой программы, в которую вовлечены десятки судов и сотни сенсоров. В рамках расследования Reuters были проанализированы государственные и академические документы Китая, а также более пяти лет маршрутов 42 исследовательских судов в трех океанах с помощью системы от новозеландской компании Starboard Maritime Intelligence.

У китайских исследований в океанах есть военная составляющая

Несмотря на то, что часть исследований имеет гражданское назначение — например, для рыболовства или поиска полезных ископаемых — эксперты по подводной войне считают, что они имеют и военную составляющую.

Для сбора данных о рельефе морского дна суда движутся по плотным маршрутам, сканируя поверхность. Данные отслеживания подтверждают, что такая деятельность ведется в значительных районах трех океанов.

По меньшей мере восемь судов непосредственно выполняли картографирование, а еще 10 были оснащены соответствующей техникой — это подтверждают китайские государственные СМИ, университетские описания и правительственные сообщения.

«Эти данные могут быть чрезвычайно ценными для подготовки боевого пространства для китайских подводных лодок. Любой профессиональный подводник прилагает значительные усилия, чтобы понять среду, в которой он действует», — отметил бывший командующий подводных сил Австралии Питер Скотт.

Собранная информация также указывает, что Китай концентрирует эти работы в стратегически важных зонах — вблизи Филиппин, Гуама, Гавайев и возле американских военных объектов на атолле Вейк.

«Масштабы этой деятельности свидетельствуют, что речь идет не только о ресурсах. Очевидно, что Китай стремится развить океанский флот с возможностью дальних операций, в значительной степени ориентированный на подводные силы», — сказала эксперт по безопасности Университета Западной Австралии Дженнифер Паркер.

Эксперты также отмечают, что даже гражданские исследования интегрируются в военные программы — это часть политики «гражданско-военного слияния», которую продвигают власти Китая во главе с Си Цзиньпином.

В то же время китайские министерства обороны, иностранных дел и природных ресурсов не предоставили комментариев относительно этой деятельности, как и Пентагон.

Китайские исследования в океанах тревожат США

Выступая перед комиссией Конгресса США, контрадмирал Майк Брукс заявил, что Китай существенно расширил масштабы исследований, которые «позволяют обеспечить навигацию подводных лодок, их маскировку и размещение сенсоров или вооружения на морском дне». По его словам, такая активность вызывает серьезное беспокойство.

США также обновили собственные программы исследования океана, однако в основном используют военные суда, которые могут выключать системы отслеживания. Китайские гражданские суда также иногда это делают, поэтому реальные масштабы их деятельности могут быть еще больше.

Это первый случай, когда настолько подробно описаны масштабы китайских подводных исследований сразу в трех океанах. Ранее сообщалось лишь об отдельных регионах — вблизи Гуама, Тайваня и в Индийском океане.

«Поражает масштаб китайских морских исследований», — отметил эксперт по морской стратегии Райан Мартинсон. По его словам, ранее ВМС США имели значительное преимущество в знании океанской среды, но сейчас Китай постепенно его уменьшает.

«Это вызывает серьезное беспокойство», — добавил он.

Информация, которую собирает Китай, важна для использования и противодействия подводным лодкам

Информация о морском дне и характеристиках воды, которую собирает Китай, является критически важной как для использования подводных лодок, так и для противодействия им. В частности, она помогает избегать столкновений и лучше маскировать субмарины.

В то же время эти данные необходимы и для их обнаружения: обычно подводные лодки определяют по звукам или сигналам сонаров, причем распространение звука в значительной степени зависит от подводного рельефа. На движение звуковых волн и самих субмарин также влияют температура воды, ее соленость и течения.

Самые масштабные работы Китай развернул к востоку от Филиппин

Самые масштабные океанографические работы Китай развернул к востоку от Филиппин — вдоль так называемой Первой островной цепи, которая тянется от Японии через Тайвань до Борнео и в основном находится под контролем союзников США. Эта линия фактически выступает естественным барьером между прибрежными морями Китая и открытыми водами Тихого океана.

«Они боятся быть запертыми в пределах Первой островной цепи», — отметил Питер Ливи, бывший военно-морской атташе Австралии в США и нынешний президент Австралийского морского института. По его оценке, такие работы свидетельствуют о стремлении Пекина лучше изучить морскую среду, чтобы «вырваться за ее пределы».

Данные отслеживания также подтверждают, что китайские исследования охватывают акватории вокруг Гуама — где размещена часть американских ядерных подводных лодок.

Кроме этого, китайские суда работали вблизи Гавайев — еще одного ключевого военного центра США; исследовали подводный хребет к северу от базы в Папуа-Новой Гвинее, к которой недавно получили доступ американские военные; а также действовали в районе острова Рождества — австралийской территории на маршруте между Южно-Китайским морем и важной базой подводного флота Австралии.

Активность Китая не ограничивается этими зонами, он также активно изучает значительные части Индийского океана — критически важного маршрута для поставок нефти и других ресурсов с Ближнего Востока и Африки.

«Китай имеет уязвимости из-за зависимости от морской торговли», — отметила Дженнифер Паркер. По ее словам, такие исследования могут свидетельствовать о намерениях Пекина расширить использование подводного флота в Индийском океане.

Китайские суда также осуществляли картографирование морского дна к западу и северу от Аляски — в районе важного морского пути в Арктику. Пекин рассматривает Арктику как стратегическое направление и намерен стать полярной сверхдержавой уже в 2030-х годах.

Масштаб этих исследований и развитие подводных возможностей страны является «признаком его превращения в ведущую морскую державу», отметил бывший командир подводной лодки Том Шугарт.

Китайский проект «Прозрачный океан»

Примерно в 2014 году ученый Ocean University У Лисинь выдвинул идею масштабного проекта «прозрачного океана» — системы сенсоров, которая должна была бы обеспечить Китаю полную картину состояния воды и ее движения в отдельных районах. Как сообщает Китайская академия наук, инициатива быстро получила не менее 85 млн долл. финансирования от властей провинции Шаньдун.

Реализация началась в Южно-Китайском море, где, по данным университета, уже создана система мониторинга, охватывающая глубоководные участки.

Контрадмирал США Майк Брукс заявил в Конгрессе, что Китай формирует подводные сети наблюдения, которые «собирают гидрографические данные — температуру воды, соленость, течения — для улучшения работы сонаров и обеспечения постоянного наблюдения за подводными лодками в ключевых районах, таких как Южно-Китайское море».

После этого китайские ученые распространили проект на Тихий и Индийский океаны. В Тихом океане, по официальным данным, были развернуты сотни сенсоров, буев и подводных систем для отслеживания изменений температуры, солености и движения воды — в том числе к востоку от Японии, Филиппин и в районе Гуама.

В Индийском океане создана сеть сенсоров вокруг Индии и Шри-Ланки, включая подводный хребет Ninety East Ridge — один из самых длинных в мире, который расположен вблизи подходов к стратегически важному Малаккскому проливу.

По словам китайских исследователей, эта система уже обеспечивает страну данными о состоянии океана и подводных процессах в режиме реального времени.

Впрочем, часть экспертов ставит под сомнение возможность стабильной передачи таких данных в реальном времени из-за технических ограничений. В то же время даже с задержкой такая информация остается ценной, ведь может помочь в обнаружении американских подводных лодок.

Немало сенсоров размещено в стратегически чувствительных районах. В частности, в проливе между Тайванем и Филиппинами — важном маршруте для американских субмарин — Китай уже установил современные системы наблюдения.

Официально китайские ученые заявляют, что эти устройства используются для мониторинга климата и состояния океана. В то же время еще в 2017 году чиновники провинции Шаньдун прямо отмечали, что проект «прозрачного океана» направлен на «обеспечение морской обороны и безопасности», и сравнивали его с аналогичными военными инициативами США.

Основатель программы У Лисинь сейчас руководит этой сетью через Национальную лабораторию морских наук и технологий в Циндао, среди партнеров которой — Академия подводного флота ВМС Китая. На запросы журналистов он не ответил.

Новые типы боевых возможностей Китая

В комплексе эти исследования и системы мониторинга предоставляют Китаю мощные инструменты для выявления подводных сил противника и эффективного развертывания собственных субмарин в важнейших и наиболее спорных акваториях мира.

«Это демонстрирует способность Китая действовать далеко от своих берегов», — отметил эксперт по морской безопасности Коллин Кох. По его словам, страна уже сформировала довольно четкое понимание морской среды, в которой планирует действовать как в мирное, так и в военное время.

Китайские ученые также подчеркивают стратегическое значение этих исследований. В частности, исследователь Чжоу Чунь заявил, что его работа позволила увидеть «быстрое развитие морской обороны и военных возможностей нашей страны».

В перспективе, по его словам, эти наработки должны быть направлены на «преобразование самых современных научно-технических достижений в новые типы боевых возможностей для наших военно-морских сил».

Китай готовится к войне — последние новости

В марте военная авиация Китая возобновила активные полеты возле Тайваня после двухнедельной паузы: было зафиксировано 26 самолетов за сутки. Перерыв аналитики связывают с возможным изменением стратегии давления, кадровыми чистками в армии КНР или подготовкой к визиту президента США Дональда Трампа в Китай. Возвращение самолетов произошло на фоне резкой критики Пекина в адрес президента Тайваня Лая Цинде из-за его призывов к усилению обороны. Несмотря на авиационную паузу, китайские корабли постоянно находились возле острова.

Китай предложил Тайваню «мирное воссоединение», обещая стабильные энергоснабжения на фоне нестабильности из-за войны на Ближнем Востоке. В КНР заявили, что это улучшит уровень жизни на острове. Однако Тайбэй отверг предложение, отметив собственный суверенитет и диверсификацию источников энергии (в частности через импорт из США). Несмотря на обещания, Китай не отказывается от угроз силой, а эксперты расценивают эти заявления как очередной этап политического давления и использования глобального энергокризиса как инструмента влияния.