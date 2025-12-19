Китай строит планы относительно территорий РФ

В Китае открыто обсуждают сценарий присвоения богатого золотом, алмазами и нефтью региона в случае распада Российской Федерации.

Публикация, в которой описан способ присоединения российского Дальнего Востока к КНР, появилась на популярном китайском ресурсе NetEase.

В заметке говорится, что этот российский регион площадью 7 млн кв.км, чрезвычайно богатый ресурсами (золото, алмазы, нефть), «нельзя потерять».

Аналитики отмечают экономическую и военную слабость России, которая не способна контролировать Дальний Восток.

«Сейчас российская экономика находится в затруднительном положении: ВВП уступает даже одному китайскому провинциальному региону, а инфляция стремительно растет. Война в Украине продолжается с 2022 года, основные силы армии переброшены на запад, а на Дальнем Востоке осталось менее 50 тысяч военных — фактически пустая оболочка», — говорится в статье.

В заметке исключают силовой сценарий захвата этой российской территории, поскольку он может привести к международной изоляции, «как в случае с Крымом».

«Более разумная стратегия — действовать мягко: инвестировать, заключать долгосрочные контракты, поддерживать местные силы, дружественные Китаю», — считают китайские аналитики.

Вот показательные цитаты, которые описывают сценарий вероятной китайской экспансии:

«Регион малонаселенный, холодный, с плохой инфраструктурой, и Россия не способна эффективно им управлять. Китай, помогая закрыть эти пробелы, постепенно берет контроль над ключевыми артериями».

«Из-за депопуляции регион рискует превратиться в безлюдную зону; китайские мигранты уже работают там, но важно не вызвать сопротивления местного населения».

«В случае распада России риск фрагментации Дальнего Востока будет высоким. Китай должен готовиться заранее», — подытожили в заметке.

Напомним, в Кремле скрывают катастрофическое состояние российской экономики, которая оказалась в полушаге от рецессии — экономического спада, связанного с падением внутреннего валового продукта.