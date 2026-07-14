Китай готовится к России без Путина: WSJ раскрыл тайную стратегию Пекина

Си Цзиньпин и Путин / © Associated Press

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Пекин начал действовать на опережение и выстраивает стратегические отношения не только с действующей верхушкой Кремля, но и с российскими чиновниками и представителями элиты, которые могут определять курс РФ после окончания правления Путина.

Об этом говорится в свежем аналитическом материале авторитетного издания The Wall Street Journal.

Шпионаж, вербовка и «молчание» Москвы

Параллельно с официальной «дружбой без границ» в России все чаще фиксируют случаи китайского шпионажа. По данным журналистов, Пекин развернул активную кампанию по вербовке российских чиновников среднего звена.

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Официальная Москва знает об этих фактах, однако пытается любым способом замалчивать китайский шпионаж в публичном поле. Кремль опасается испортить отношения с Пекином, который стал его главным экономическим и политическим спасательным кругом после введения западных санкций.

Россия — «младший партнер» КНР

Как отмечает издание, Китай последовательно и уверенно превращает Россию в все более зависимый «младший партнер». Об этом свидетельствуют несколько ключевых факторов:

Экспансия в Центральной Азии: Китай системно усиливает свое влияние в регионе, который Кремль исторически считал исключительной зоной влияния.

Финансовое давление Пекин добился от Москвы значительных уступок по созданию банка Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где ключевую роль будет играть китайский юань, а не российский рубль.

Будущая перспектива: сырьевой придаток Пекина

Эксперты резюмируют, что в долгосрочной перспективе Россия рискует окончательно утратить субъектность. Страна-агрессорка уверенно двигается к статусу огромного сырьевого и политического придатка Китая. При этом Пекин выстраивает систему так, чтобы РФ оставалась ориентированной на КНР даже после неизбежной смены власти в Кремле.

Напомним, в новом докладе Международного института стратегических исследований говорится, что КНР и Россия могут существенно увеличить запасы гиперзвуковых ракет в течение следующих девяти лет. По оценкам американской разведки, к 2035 году Пекин может иметь около 4 тысяч таких ракет, а Москва — примерно тысячу.

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