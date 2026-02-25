Китай готовится к войне: куда перебросит войска

Китайский военный корабль неподалеку от Тайваня / © Getty Images

Реклама

Китай готовится к захвату Тайваня к 2027 году, что грозит параличом глобальной IT-сферы и экономики США. Поставки важнейших компонентов для искусственного интеллекта и смартфонов оказались под угрозой.

Об этом говорится в статье The New York Times.

В течение длительного времени федеральные власти США пытались уменьшить зависимость Кремниевой долины от Тайваня — островной демократии, по размерам сопоставимой со штатом Мэриленд, где изготавливают около 90% самых передовых компьютерных микрочипов в мире.

Реклама

Китай готовит сценарии захвата Тайваня

Во время закрытых брифингов в Вашингтоне и Кремниевой долине представители нацбезопасности предупреждали топ-менеджеров таких компаний, как Apple, Advanced Micro Devices и Qualcomm, что Китай готовит сценарии возвращения острова, который Пекин давно считает своей обособленной территорией. По словам представителей нацбезопасности, возможная блокада Тайваня могла бы перекрыть поставки чипов и фактически парализовать технологический сектор США.

Два американских президента пытались убедить индустрию изменить подход. Джо Байден предлагал многомиллиардные государственные гранты для развития внутреннего производства полупроводников. Когда это не дало результата, Дональд Трамп пригрозил масштабными пошлинами, стремясь достичь той же цели.

Впрочем ни предупреждения, ни финансовые стимулы, ни давление не принесли существенных изменений. Американские технологические компании продолжили полагаться на тайваньские чипы, которые являются основой работы смартфонов, ноутбуков и огромных дата-центров искусственного интеллекта.

Военные учения Китая вблизи Тайваня

Сейчас растет беспокойство, что бездействие ключевых игроков Кремниевой долины может создать угрозу для мировой экономической стабильности. Эти страхи усилились после недавних китайских военных учений с боевыми стрельбами вблизи Тайваня и вызвали резкие предостережения со стороны Белого дома.

Реклама

«Самая большая угроза для мировой экономики, самая большая единая точка отказа заключается в том, что 97% самых современных чипов производятся на Тайване», — заявил в прошлом месяце министр финансов США Скотт Бессент, несколько преувеличивая оценки отрасли.

«Если бы остров был заблокирован и эти мощности уничтожены, это стало бы экономическим апокалипсисом», — добавил он.

Последствия прекращения поставок чипов из Тайваня

Конфиденциальный отчет, подготовленный в 2022 году для членов Semiconductor Industry Association, в которые входят крупнейшие американские производители чипов, предупреждал: прекращение поставок из Тайваня вызовет самый масштабный экономический кризис со времен Великой депрессии. Экономика США может сократиться на 11% — вдвое сильнее, чем во время кризиса 2008 года. Для Китая падение могло бы достичь примерно 16%.

По оценкам отчета, многие ведущие технологические компании США имели бы запас полупроводников лишь на несколько месяцев, после чего их бизнес начал бы разрушаться.

Реклама

Критическое значение Тайваня для США

Документ показал, как Вашингтон был вынужден переосмыслить свою политику в отношении Тайваня. Ранее поддержка острова базировалась преимущественно на геополитических мотивах — защите демократии и сдерживании Китая — и считалась выгодной прежде всего самому Тайваню, но рискованной для США. Теперь стало очевидно, что остров имеет критическое значение для экономического выживания Соединенных Штатов — особенно на фоне бума искусственного интеллекта, который зависит от чипов, изготовленных именно там и который стимулирует американский фондовый рынок и экономический рост.

Администрация Трампа открыто признавала этот риск. Хотя часть пошлин казалась политически мотивированной или импульсивной, он последовательно использовал угрозу тарифов на полупроводники, чтобы заставить технологические компании закупать больше продукции американского производства.

Китай стремится захватить Тайвань до 2027 года

В марте 2021 года адмирал Филип Дэвидсон выступил перед Комитетом Сената США по вооруженным силам с предупреждением о возможном конфликте вокруг Тайваня.

«Угроза реальна уже в этом десятилетии. Фактически — в течение следующих шести лет», — сказал адмирал.

Реклама

Это был первый случай, когда американский военный чиновник сообщил Конгрессу, что, по мнению вооруженных сил, лидер Китая Си Цзиньпин стремится, чтобы его армия была готова захватить Тайвань до 2027 года, хотя многие оборонные аналитики сомневаются, что это может произойти так быстро.

Осенью 2021 года Белый дом пригласил ведущих руководителей полупроводниковой отрасли в Вашингтон на секретный брифинг по ситуации вокруг Тайваня. Среди присутствующих был гендиректор Intel Пэт Гелсингер и другие топ-менеджеры, которые услышали предупреждение: блокада или вторжение могут остановить производство чипов. Руководители отнеслись к этому скептически, ведь много информации уже появлялось в медиа, а также они сомневались, что Пекин пойдет на такой шаг из-за возможных экономических потерь.

Однако в феврале 2022 года этот аргумент был фактически разрушен после вторжения России в Украину. Во время разговора с руководителями советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что пример России доказал: государства могут начинать военные авантюры даже ценой экономических потерь.

«Если вы сомневались, что автократы могут рисковать ради авантюр — стоит пересмотреть свою позицию», — сказал он.

Реклама

Китайские истребители возле Тайваня

Заметим, в начале февраля во время учений «Миссия справедливости» китайские J-16 совершали опасные маневры возле тайваньских истребителей F-16: выпускали тепловые ловушки, имитировали атаку и прятались от радаров под бомбардировщиками. Financial Times сообщало, что США расценивают это как репетицию нападения на остров. Пекин назвал действия «наказанием для сепаратистов» и мерой для защиты суверенитета.

Нападение на Тайвань — последние новости

Напомним, в конце декабря 2025 года Китай устроил беспрецедентные военные учения «Миссия справедливости», фактически взяв Тайвань в кольцо и заблокировав ключевые порты и авиасообщение (были отменены сотни рейсов). Пекин задействовал рекордное количество зон для боевых стрельб, флот, авиацию и даже роботизированных собак, имитируя полную изоляцию острова. Маневры стали ответом на рекордную военную помощь США Тайваню в размере 11,1 млрд долл.

Тайбэй привел тогда армию в полную готовность, развернул системы HIMARS и заявил, что эти учения стирают грань между тренировкой и реальной подготовкой к вторжению.

В начале января 2026 года операция США против венесуэльского диктатора Николаса Мадуро спровоцировала бум в китайских соцсетях, где тема возглавила тренды Weibo. Пользователи призывали Пекин применить аналогичный сценарий для силового захвата Тайваня, игнорируя международное право по примеру Вашингтона. Радикальные авторы сообщений называли методы Трампа «идеальным сценарием» для внезапной военной операции по «воссоединению» острова.