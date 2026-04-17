Китай готовится к войне с США в космосе: когда возможен удар

Война Китая с США в космосе / © ТСН

Китай стремительно наращивает военную мощь на орбите, готовясь к низкоинтенсивным боевым действиям против США к 2040 году. Новый отчет американских Космических сил описывает сценарии «неограниченной спектральной войны» с использованием искусственного интеллекта и квантовых радаров.

Об этом пишет The Washington Times со ссылкой на отчет Космических сил США.

Обнародованный на этой неделе документ под названием «Будущая операционная среда 2040» очерчивает пессимистический сценарий противостояния Вашингтона с Пекином, которое в течение ближайших 14 лет будет происходить ниже уровня официально объявленной войны.

«К 2040 году операционная среда будет характеризоваться постоянной, труднопроявленной конкуренцией ниже уровня объявленной войны. Граница между миром и конфликтом станет размытой на фоне непрерывной электромагнитной активности, киберопераций и скрытого вмешательства в орбитальные режимы», — отмечается в отчете.

Авторы документа считают, что полномасштабное столкновение с Китаем или Россией до того времени маловероятно, однако затяжное противостояние в космосе и других сферах уже будет разворачиваться. Этот период они сравнивают с предвоенными годами накануне Первой мировой войны в 1914 году.

Военные планы Китая в отношении космоса

Инвестиции Китая в космические технологии, как отмечается, направлены на развитие так называемой «информатизированной» и «интеллектуализированной» войны — определений, которые сам Пекин использует для описания современных боевых возможностей. В то же время 2040 год назван ориентиром для достижения равновесия с США в космической сфере.

Космический потенциал рассматривается Китаем как критически важный для совместных ударных операций, блокад, пограничных конфликтов и систем ПВО Народно-освободительной армии. Параллельно Пекин развивает как военные, так и двойного назначения технологии — в частности системы направленной энергии, вооружение на базе искусственного интеллекта, интерфейсы «мозг-компьютер» и метаматериалы.

Конфликты в космосе будут иметь характер «неограниченной спектральной войны»

По прогнозу Космических сил США, будущие конфликты в космосе будут носить характер «неограниченной спектральной войны», которая будет выходить за пределы физического пространства и охватывать цифровую и когнитивную плоскости. Такой формат противостояния сравнивают с неограниченной подводной войной прошлого века, подчеркивая его потенциальную опасность.

«Как и в предыдущих подводных кампаниях, мы прогнозируем, что в 2040 году [неограниченная спектральная война] будет означать, что каждая частота, сигнал и орбитальный режим станут зоной противостояния, а как военная, так и гражданская космическая инфраструктура — целями. Атаки на космические сервисы, вероятно, будут происходить без предупреждения и могут иметь разрушительные последствия для населения, которое от них зависит», — говорится в документе Космических сил США.

Инструменты влияния Китая на США в космосе

Хотя Штаты сохранят значительный космический потенциал, он станет более уязвимым из-за действий Китая и других соперников. Среди инструментов влияния называют электронный спуфинг, манипуляции сигналами, временные сбои, задержки запусков, некорректные орбитальные маневры, целенаправленное давление и «киберпривлеченное запугивание персонала и их семей».

«Китайская Народная Республика делает акцент на скорости, масштабе и устойчивости, используя распределенные архитектуры», — отмечается в отчете.

Также упоминается использование стратосферных платформ — высотных шаров и дронов, роев наноспутников и ретрансляций между Землей и Луной.

Кроме этого, Китай, как ожидается, будет активно применять инструменты «серой зоны» — в частности глушение спутников, которое будет выглядеть как естественные помехи, спуфинг под видом технических сбоев и нарушение цепочек поставок.

В документе отмечается, что все эти инструменты будут постепенно подрывать возможности США.

Противостояние Китая с Тайванем

До 2040 года противостояние Китая с Тайванем, вероятно, будет иметь низкоинтенсивный характер и будет проявляться не в виде масштабных ударов, а через истощение военных ресурсов и экономическое давление.

В геополитическом контексте Пекин будет стремиться занять центральное место в мировой системе, устанавливая собственные правила и нормы — как на Земле, так и в космическом пространстве.

Китайское руководство рассматривает середину XXI века как историческое «окно возможностей», связанное со столетием правления своей Коммунистической партии. Ключевая цель — уже в начале 2030-х годов стать технологической сверхдержавой, а к 2049 году обеспечить «полное доминирование или паритет во всех сферах».

Китай формирует силы для космических операций

Как отмечается в отчете, военные стратеги армии Китая формируют силы для космических операций, которые будут сочетать как наступательные, так и сдерживающие элементы.

«Это будет проявляться через угрозы и демонстрации, за которыми будет следовать осторожная эскалация с точечным применением силы, подкрепленная мощными космическими силами, способными к "zhenshe daji", или "ошеломляющему космическому удару"», — говорится в отчете.

Будущие космические конфликты с участием Китая будут включать уже имеющиеся противокосмические средства — в частности противоспутниковые ракеты, системы направленной энергии и «роботы-спутники», способные уничтожать другие аппараты.

Силы китайской армии получат поддержку от современных систем разведки, сенсоров и связи, размещенных в космосе, а также инструментов быстрого принятия решений и маневренных спутников.

Асимметричные средства ведения войны — среди ключевых угроз 2040 года

Среди ключевых угроз 2040 года называются новейшие асимметричные средства ведения войны, которые ранее не применялись. Все эти разработки будут базироваться на ИИ, интерфейсах «мозг-компьютер» и достижениях материаловедения, в частности на метаматериалах, которые могут использоваться для создания «плащей-невидимок» для спутников.

Также в отчете говорится о создании масштабной платформы на основе ИИ под названием Supermind, которая отслеживает и привлекает миллионы ученых и исследователей во всем мире.

Для развития технологий «мозг-компьютер» китайские военные активно инвестируют в решения, обеспечивающие прямую нейронную связь между операторами и роботизированными космическими системами.

«Это может существенно сократить цикл принятия решений — от минут до миллисекунд — и позволить одному оператору управлять большими группировками спутников, боевых платформ и сенсорных сетей», — отмечается в отчете.

Ожидается, что эти технологии вместе с ИИ позволят армии Китая проводить сложные многодоменные операции в рамках «неограниченной спектральной войны», «потенциально адаптируясь быстрее, чем нынешние циклы принятия решений в США».

Китайское оружие для войны в космосе — чего ожидать

К 2040 году оружие направленной энергии получит значительное усиление благодаря системам наведения на основе ИИ, миниатюризации излучателей и алгоритмической модуляции.

Среди перспективных разработок также упоминается квантовый радар, который будет использовать отдельные фотоны вместо традиционных электромагнитных волн для повышения эффективности радиоэлектронной борьбы и отслеживания спутников.

Кроме того, космические аппараты, способные запускать рои микроспутников, а также ядерные двигатели для космоса могут существенно усилить военный потенциал Китая на орбите.

Высотные шары, дроны и дирижабли, которые будут работать на высотах от 18 до 36 тыс. м, будут представлять угрозу для контроля США над космическим пространством и предоставлять китайской армии «уникальные возможности для ударов».

Ставки России в ближайшие десятилетия

Отдельно отмечается, что Россия в ближайшие десятилетия будет делать ставку на маневренные роботизированные спутники, мобильные системы радиоэлектронной борьбы и скрытые «спящие» спутники, которые будут активироваться в неожиданный момент.

«Повторяющиеся "случайности", сфальсифицированные эфемериды [данные, используемые для небесной навигации], а также сигналы эскалации с применением ядерного оружия затрудняют определение ответственных сторон и управление кризисами», — говорится в отчете.

В Европе правительства будут вынуждены действовать в условиях диверсий против инфраструктуры и неопределенности относительно эффективности сдерживания со стороны США в космической и киберсферах.

«Общий эффект — это затяжное соперничество, которое характеризуется накапливающимися потерями, а не решающими битвами. Каждое информационное преимущество создает новые уязвимости, а меры защиты открывают новые возможности для атак», — подытоживается в отчете.

Война в космосе — что известно об угрозе

Будущие войны перемещаются в космос, где США, Китай и Россия уже наращивают вооружение. По данным Axios, это угрожает не только армиям, но и гражданской жизни. Пентагон возрождает концепцию «Звездных войн», а операции вроде Absolute Resolve в Венесуэле доказывают: контроль над орбитой является ключевым для успеха на Земле. Администрация президента США Дональда Трампа усиливает милитаризацию через развитие Космических сил, проект «Золотой купол» и миллиардные контракты с частным сектором. Уничтожение спутников во время конфликта может парализовать связь, навигацию и банковскую систему, вызвав глобальный гуманитарный коллапс.

Глава Космического командования США Стивен Вайтинг предупредил, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия на орбите для поражения спутников. Такой шаг грозит уничтожением до 80% космических аппаратов, что повлечет глобальный хаос, парализовав интернет, GPS и связь — сценарий, известный как «космический Перл-Харбор».