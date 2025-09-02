Китай готовится представить новое сверхсекретное оружие: что известно о разработке

Китай готовит масштабный военный парад, на котором представит новые разработки оружия

Реклама

Китай готовится представить «самую мощную в мире лазерную систему ПВО» на грандиозном военном параде, который пройдет в Пекине в среду, 3 сентября. Это мероприятие, отмечающая годовщину завершения Второй мировой войны, должна продемонстрировать военную мощь Китая и его союзников.

Об этом пишет The Sun.

Западные лидеры будут внимательно следить за парадом, поскольку он произойдет на фоне роста опасений, что Китай и его союзники готовятся к полномасштабному конфликту.

Реклама

По данным журналистов, сверхсекретное оружие, ставшее одной из главных интриг парада, уже заметили под зеленым брезентом, когда оно двигалось по улицам Пекина перед грандиозным прибытием лидера КНДР Ким Чен Ына.

Сверхсекретное оружие и его возможности

На параде, который возглавит сам Си Цзиньпин, будет продемонстрирована «мощная в мире лазерная система ПВО». По словам представителей китайского военного ведомства, большое количество вооружения и техники будет показано миру впервые. Лазерные системы ПВО стали неотъемлемой частью современной войны. Лазерные лучи высокой энергии могут сбивать дроны, что значительно уменьшает стоимость выстрела по сравнению с дорогими ракетами. В источнике говорится, что одна такая атака стоит менее 14 долларов США.

На параде также будут продемонстрированы грозные противокорабельные баллистические и крылатые ракеты, такие как DF-26 и YJ-12, которые, по мнению аналитиков, способны потопить любой американский или европейский военный корабль. Предполагается, что эти ракеты могут сыграть ключевую роль в случае потенциального вторжения в Тайвань.

«Послание» Запада от экспертов

Китайский парад должен стать четким посланием для западных стран. По словам доктора Алессандро Ардуино, эксперта по китайской приватной безопасности, Китай хочет показать, что «с ними не стоит связываться».

Реклама

«На параде они могут показать свои ядерные баллистические ракеты и продемонстрировать: „если вы будете стрелять по нам ядерным оружием, мы все равно сможем ответить“», — пояснил Ардуино.

Он также отметил, что это четкий сигнал для США и Европы, что они «больше неприкосновенны». Американские аналитики будут внимательно наблюдать, чтобы оценить, насколько развито новое оружие Китая. Роб Питерс, старший научный сотрудник Heritage Foundation, отметил, что эксперты будут искать «технические показатели», чтобы определить, выглядит ли оружие настоящим.

«Каждый раз, когда Китай показывает новые изысканные технологии, важно помнить, что мы должны быть осторожными и не считать, что у них лучшее вооружение или что знают, как его использовать», — добавил Питерс.

Несмотря на то, что китайская армия не участвовала в боевых действиях с 1979 года, когда она понесла значительные потери при вторжении в северный Вьетнам, ее оружие уже было испытано на глобальных полях сражений. Да, дроны китайского производства использовались как Украиной, так и Россией.

Реклама

Напомним, ранее в этом году Пакистан использовал китайский истребитель J-10 и ракеты PL-15 для того, чтобы сбить самолет ВВС Индии.

Также стало известно, что Китай придумал революционную технологию, позволяющую сделать самолеты невидимыми для радаров. В Пекине утверждают, что радарный трюк может сделать системы наблюдения противника беспомощными перед разведчиками.