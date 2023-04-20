Китай и Иран используют новую тактику для преследования врагов в США — ФБР

Правительства Китая и Ирана периодически нанимают частных детективов для слежки за диссидентами, после чего возбуждаются уголовные дела в отношении связанных с этим нарушений.

Об этом пишет Reuters.

ФБР отмечает, что эти тактики и линии поведения новые и пересекаются, что ранее не наблюдалось в расследованиях деятельности Китая и Ирана на территории США. Цели таких транснациональных репрессивных схем многогранны и направлены на то, чтобы влиять на политические решения США посредством злонамеренного влияния. ФБР надеется повысить осведомленность о таких тенденциях и предупредить сектор частных детективов, а также правоохранительные органы штата и местные власти.

"Мы действительно увидели переломный момент в тактике и инструментах, а также в уровне риска и уровни угрозы, которые изменились за последние несколько лет", – сказал неназванный сотрудник контрразведки ФБР.

Ранее стало известно, что китайские военные могут развернуть сверхзвуковой беспилотник – шпион, который значительно укрепит способность КНР проводить разведывательные операции.

Читайте также: