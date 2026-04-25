Флаги Китая и РФ / © Associated Press

В отличие от России, Китай не слишком зависит от того, останется ли иранский режим у власти, поскольку главным для Пекина является стабильный доступ к энергоресурсам из Персидского залива.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал американский дипломат, бывший постоянный представитель США при НАТО и представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

По его словам, интересы Китая сосредоточены, прежде всего, на бесперебойной поставке нефти и газа, независимо от источника.

«Китай стремится получать энергоносители из разных источников, а Иран является лишь одним из них, но не единственным. Для Китая важно, чтобы судоходство функционировало бесперебойно, и он готов за это платить. У страны есть соответствующие ресурсы и готова покупать нефть и газ даже по более высоким ценам», — отметил Волкер.

Он добавил, что для Пекина ситуация вокруг Ирана не является критически определяющей.

«Пекину безразлично, останется ли иранский режим у власти или нет, равно как и до позиции США. В то же время, для них принципиально, чтобы энергоносители непрерывно поступали», — объяснил дипломат.

В то же время, по словам Волкера, у России есть совсем другие интересы.

Он отметил, что Москва заинтересована в сохранении иранского режима и высоких ценах на нефть и газ, которые приносят дополнительные доходы.

«Фактически, Россия выиграет от такой ситуации. Она заинтересована в том, чтобы США были вовлечены и истощены этим конфликтом. Она стремится к тому, чтобы война продолжалась, а Иран атаковал американские силы и соседние государства», — подчеркнул Волкер.

По его словам, это заставило бы США опрокидывать ресурсы в Персидский залив, ослабляя другие направления, в частности, поддержку Украины.

«Итак, интересы России в этом вопросе принципиально иные», — подытожил дипломат.

Ранее сообщалось, что военные чиновники США разрабатывают план ударов по оборонительным сооружениям Ирана на случай срыва режима прекращения огня.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты установили полный контроль над Ормузским проливом и намерены удерживать его до заключения соглашения с Ираном по завершению войны.