Китай и Россия проводят морские маневры: почему это вызывает тревогу

Российские и китайские военные офицеры в четверг приняли участие в церемонии перед началом совместных военно-морских учений в Японском море / © The Japan Times

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В Японском море стартовали трехдневные военно-морские учения России и Китая, имеющие целью углубление военного партнерства двух стран и демонстрацию силы на фоне геополитического напряжения.

Об этом пишет The Japan Times.

Как сообщило министерство обороны Китая, совместные маневры под названием "Общее море-2025" начались в воскресенье вблизи российского порта Владивосток. Участие принимают четыре китайских корабля, включая ракетные эсминцы "Шаосин" и "Урумчи", а также ряд российских судов.

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Программа учений включает спасательные операции для подводных лодок, совместное противодействие подводным угрозам, воздушную и противоракетную оборону, а также тренировки по морскому бою. После окончания учений стороны планируют провести совместное патрулирование в водах Тихого океана.

Учения стали очередным этапом в усилении военного сотрудничества Москвы и Пекина, которое активизировалось после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В Пекине подчеркнули, что эти маневры должны способствовать "углублению всестороннего стратегического партнерства".

Китай и Россия проводят совместные военно-морские учения с 2012 года. В прошлом году маневры прошли у южного побережья Китая.

Несмотря на тесные связи с Москвой, Пекин продолжает заявлять о своей нейтральности в войне против Украины, призывая к прекращению боевых действий. В то же время страны Запада обвиняют Китай в фактической поддержке Кремля, в частности из-за сохранения торговли и передачи технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

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Ранее сообщалось, что Россия и Китай расширяют свои базы в Антарктиде. Россия строит новую взлетно-посадочную полосу.