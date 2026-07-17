Китай и Россия разработали трехуровневый план уничтожения Starlink — секретные переговоры длились год

Starlink

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Китай привлек Россию к разработке комплексной стратегии противодействия спутниковой системе Starlink компании SpaceX. План предусматривает не только дипломатическое и юридическое давление на проект Илона Маска, но радиоэлектронную борьбу, кибератаки и физическое уничтожение спутников.

Об этом сообщает techradar.com со ссылкой на масштабное совместное расследование изданий The Insider, Der Spiegel и Le Monde.

По данным журналистов, в ноябре 2023 года в китайском Гуанчжоу состоялась секретная встреча представителей ведущих космических и оборонных учреждений Китая. Одной из главных тем обсуждения стала разработка способов противодействия Starlink. В документе Starlink описываются не только как коммерческая система связи, но и как военная инфраструктура.

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Исследователи назвали расширение Starlink «космической блокадой» и предложили три уровня противодействия системе.

Первый уровень — дипломатический. Китай и Россия предлагали добиваться международных ограничений для расширения Starlink, ссылаясь на риски столкновения спутников на низкой околоземной орбите.

Второй уровень — борьба за орбитальные позиции и частоты. Москва и Пекин могли бы использовать международные регуляторные механизмы, чтобы усложнить дальнейшее развертывание Starlink, а также создавать системы радиоэлектронного подавления сигнала в отдельных регионах.

Третий уровень — кибератаки и физическое уничтожение спутников. В документе рассматривается возможность заражения терминалов Starlink вредоносным программным обеспечением для парализации сети, а также создание недорогих средств для массового уничтожения спутников на орбите.

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Starlink — спутниковая сеть компании SpaceX, которая является одной из самых масштабных в мире. Он состоит из тысяч спутников на низкой околоземной орбите и обеспечивает высокоскоростной широкополосный интернет в отдаленных регионах и местах, где традиционная инфраструктура связи недоступна или недостаточно развита.

Несмотря на то, что официально Starlink не работает на территории России, российские военные использовали терминалы этой системы для управления беспилотниками, применяемыми для атак по Украине. Такие терминалы попадают в РФ нелегально из-за третьих стран.

1 февраля 2026 года глава SpaceX Илон Маск заявил, что компания по запросу Украины ограничила возможность использования Starlink российскими военными для атак.

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