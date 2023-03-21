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Китай и Россия сделали совместное заявление: о чем идет речь

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Китай и Россия сделали совместное заявление: о чем идет речь

Фото: Associated Press

Большинство тезисов касались США и Украины.

Китай и Россия сделали совместное заявление.

Большинство тезисов касались США и Украины.

Основные тезисы обнародовало российское пропагандистское агентство ТАСС.

  • РФ позитивно оценивает позицию Китая по Украине, а Китай положительно оценивает готовность РФ к запуску переговоров;
  • РФ и Китай озабочены рисками в связи с созданием AUKUS и их планами по строительству атомных подводных лодок;
  • РФ и Китай призывают AUKUS строго выполнять свои обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения;
  • РФ и КНР планируют укрепить всеобъемлющее партнерство в сфере энергетики;
  • РФ и Китай считают, что для решения украинского кризиса надо предотвращать блоковое противостояние и разжигание конфликта;
  • РФ и Китай озабочены военно-биологической деятельностью США, требуют дать по этому поводу разъяснения;
  • РФ и КНР расширят научные обмены для обеспечения технологического лидерства двух стран;
  • РФ и Китай призывают избегать деградации кризиса на Украине и его перехода "в неконтролируемую фазу";
  • Россия и Китай выступают против всех односторонних санкций, установленных в обход СБ ООН.

Кроме того, в совместном заявлении по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина, в частности, говорится, что РФ и КНР:

  • намерены оказывать взаимную поддержку по защите интересов друг друга, прежде всего, суверенитета, территориальной целостности, безопасности;
  • договорились регулярно проводить совместные патрулирования на море и в воздухе, а также совместные учения;
  • призывают прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий в Украине;
  • выражают большую озабоченность усилением связей НАТО со странами АТР по военным вопросам
  • призывают НАТО уважать суверенитет других государств и их интересы;
  • выступают против навязывания одним государством другим странам своих ценностей, не существует "высшей демократии";
  • выражают озабоченность в связи с ситуацией на Корейском полуострове, призывают все заинтересованные государства проявлять спокойствие и сдержанность.

Россия подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР.

Визит Си Цзиньпина в Москву.

Лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл с трехдневным визитом в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Во вторник, 21 марта, состоятся переговоры по расширенному составу и подписание официальных документов. Одна из ключевых тем переговоров – война РФ против Украины и китайский "мирный план".

Во время встречи с Си Цзиньпином Путин отметил, что РФ внимательно ознакомилась с китайским планом "мирного урегулирования в Украине" и "с уважением относится к инициативам Китая по этому поводу".

В МИД Украины рассчитывают, что Си Цзиньпин использует свое влияние на Путина, чтобы прекратить войну. Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что Украина готова к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира.

Напомним, Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай.

Китай хочет "примазаться" к завершению войны: Тайные разговоры Си Цзиньпина и Путина

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Дата публикации
Просмотры
3155
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