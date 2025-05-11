Флаги Китая и США / © Associated Press

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В субботу, 10 мая, в Женеве стартовали новые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем по урегулированию торговой войны.

Переговоры проходят на министерском уровне, сообщает Reuters .

Встреча продолжалась около двух часов. Американскую делегацию возглавил министр финансов США Скотт Бессент, а китайскую — вице-премьер Госсовета Китая Хе Лифэн. Также участие в переговорах принимал торговый представитель США Джеймисон Грир.

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Место встречи не разглашалось, но очевидцы заметили делегации, когда те возвращались в резиденцию швейцарского посла при ООН.

Подробности переговоров пока не обнародуются, однако, по словам источников, стороны планируют продлить обсуждение уже 11 мая.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выражал надежду на заключение нового торгового соглашения с Китаем. Он настаивает, что документ должен включать, в частности, вопрос защиты интеллектуальной собственности, который он называет ключевым для "справедливого соглашения".

Ранее сообщалось, что протесты разгневанных рабочих в Китае, требующие выплаты задолженности по зарплате, распространяются по всей стране после того, как введенные президентом США Трампом пошлины на китайский импорт .

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Мы ранее информировали, что Венесуэла умоляет Китай о спасении после новых санкций США .