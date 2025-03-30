Китай и Тайвань становятся главным приоритетом: WP публикует секретные установки Гегсета для Пентагона

Пентагон / © Associated Press

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Тайвань становится ключевым вызовом для Соединенных Штатов Америки. Пентагон меняет военную стратегию и готовится к возможному конфликту с Китаем, а Европе придется самостоятельно защищаться от России.

Об этом пишет издание The Washington Post.

По данным медиа, в средине марта в Пентагоне распространили документ с грифом «секретно» за подписью министра обороны США Пита Гегсета под названием «Временные стратегические установки национальной обороны».

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В нем в общих чертах и иногда в партийных подробностях описывается реализация видения президента Дональда Трампа подготовки и победы в потенциальной войне против Пекина и защиты Соединенных Штатов от угроз в «ближнем зарубежье», включая Гренландию и Панамский канал. В документе также отмечается, что ввиду кадровых и ресурсных ограничений Минобороны «возьмет на себя риск на других театрах военных действий».

Предполагается политика давления на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы они тратили больше на оборону и взяли на себя основную роль в сдерживании от угроз со стороны России, Северной Кореи и Ирана.

По информации The Washington Post, в меморандуме Гегсета вероятное вторжение Китая на Тайвань названо исключительным сценарием с приоритетностью по сравнению с другими угрозами.

«В концепции Гегсета НАТО должно взять на себя гораздо большее распределение бремени для защиты стран Европы от России, ведь США не будут предоставлять войска из-за концентрации на других регионах мира», — пишут журналисты.

Меморандум был передан комитетам по национальной безопасности Конгресса, где республиканцы и демократы назвали его запутанным. Поскольку документ призывает отказаться от присутствия в большинстве стран мира, в частности, на Ближнем Востоке, в то же время администрация Трампа сосредоточилась на демонстрации огневой силы и сдерживании хуситов в Йемене, а также давления на Иран.

Напомним, Китай предупредил США, что готов воевать в любой войне, когда президент Дональд Трамп ввел новые торговые тарифы.

Две крупнейшие экономики мира приблизились к торговой войне после того, как Трамп еще больше поднял тарифы на импорт из Китая. Китай быстро ответил повышением на 10-15% пошлин на американскую аграрную продукцию.

«Если США хотят войны — тарифной, торговой или любой другой — мы готовы воевать до конца», — говорится в заявлении китайского посольства в Х в ответ на официальное сообщение администрации США.

Это одно из самых жестких заявлений от Китая с тех пор, как Дональд Трамп стал президентом США.

Китай и ранее давал понять, что готов к войне. В октябре прошлого года президент Си приказал войску усилить готовность к войне именно тогда, когда проходили учения вблизи Тайваня.