Китай и ЮАР заявили, что продолжат содействовать политическому урегулированию войны в Украине

Обе стороны настаивают, что только диалог и переговоры могут урегулировать войну в Украине.

Китай и Южная Африка заявили, что разрешить "конфликт" в Украине можно только путем переговоров и будут продолжать настаивать на политическом урегулировании.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух государств Си Цзиньпина и Сирила Рамафосы, текст которого публикует Xinhua.

В документе указывается, что ЮАР и КНР поддерживают глобальную систему, в центре которой находится ООН, справедливый международный порядок на основе международного права, которые должны регулировать отношения между государствами, а также на цели и принципы Устава ООН, в том числе принципы уважения национального суверенитета и территориальной целостности

"Обе стороны согласились, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом разрешения конфликта в Украине, и они будут продолжать содействовать мирным переговорам и играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта", — отмечается в заявлении.

Китай также приветствовал недавнюю миротворческую украинско-российскую миссию лидеров африканских государств.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай поставлял России технику для возведения укреплений на оккупированных территориях.

Кроме того, мы ранее информировали, что Министерство иностранных дел Китая отрицает поставку России китайских компонентов и комплектующих для производства оружия.

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