"Китай идет по тонкому лезвию": NYT оценило риски и выгоды Пекина от поддержки России в войне

Китай сделал ставку на поддержку России, но оправдается ли она, зависит от исхода войны в Украине.

Несмотря на жесткие санкции Запада, Россия все еще способна платить по счетам и финансировать свою захватническую войну в Украине. По мнению официальных лиц в Вашингтоне, Москве было бы гораздо сложнее делать это без поддержки Пекина.

Об этом пишет The New York Times.

Китай заявил, что не будет продавать России оружие для войны в Украине, но при этом бравирует "безграничным партнерством" и расширяет торговлю с РФ, в том числе покупая нефть. Доходы, полученные от этой торговли, Москва использует для производства оружия. Кроме того, в США утверждают, что в 2023 году Россия закупила в Китае 90% электроники для своего ВПК от общего объема импорта. По словам авторов статьи, Москва могла бы продолжать финансировать войну и без помощи Пекина, но тогда это существенно ослабило бы ее.

Издание отмечает, что Украина тоже получила поддержку, в том числе и оружием, от США и Европы.

"С этой точки зрения война больше похожа на часть более широкого противостояния между США и Китаем – то, что некоторые аналитики называют новой холодной войной – чем на разовый конфликт", – говорится в статье.

По словам журналиста Дэвида Сэнгера, который пишет о национальной безопасности и является автором недавно опубликованной книги "Новые холодные войны", Украина стала первым фронтом в приближающейся 30-ти или 40-летней конфронтации сверхдержав.

На что рассчитывает Китай

Китай очень рискует, поддерживая Россию. Западные страны уже предупредили Пекин, что поддержка РФ в войне против Украины может стать основанием для введения санкций. Однако предполагаемая выгода, которую Пекин получит в случае победы России, может быть для него более весомой, чем риски и затраты.

В статье отмечается, что Китай уже получил некоторые преимущества, поддержав Россию:

война втянула Запад в конфликт и истощила оборонные запасы США и их союзников;

Китай получил возможность наблюдать за реакцией мирового сообщества на действия России, что важно для его амбиций по "возвращению" Тайваня;

война обнажила границы возможностей США по влиянию на ход мировых событий и настроений.

"Весь мир не готов безоговорочно следовать за США, даже в том, что официальные лица в Вашингтоне считают черно-белым вопросом, например, в ситуации с Украиной. И это стало намного яснее после начала войны", – подчеркнул журналист Эдвард Вонг, освещающий мировую политику.

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Однако, по мнению авторов статьи, поддержка России уже имеет "неприятные последствия" для Китая. В частности, во время визита президента Китая Си Цзиньпина во Францию ​​в этом месяце, европейские лидеры раскритиковали позицию Пекина в отношении вторжения РФ в Украину.

Кроме того, Запад невероятным образом смог сплотиться, чего не было уже десятки лет. А для США поддержка, оказанная Китаем Москве, стала основанием для более жестких торговых ограничений.

Если Россия проиграет, Китай может остаться с ослабленным партнером и испортить отношения с некоторыми из крупнейших экономик мира. Чтобы сбалансировать риски и выгоды, Китай пытается идти по тонкому лезвию. Он хвастается партнерством "без ограничений" с Россией и при этом пытается убедить Запад в своем нейтралитете в войне.

Какие последствия ждут Китай

По мнению авторов статьи, оправдаются ли ставки Пекина на поддержку Москвы, зависит от исхода войны в Украине.

Если Запад перестанет оказывать помощь Украине и она проиграет войну, Россия вернет себе статус мирового лидера, а Запад уже не будет выглядеть таким сильным и единым, как раньше. Это может развязать руки Китаю, чтобы вести себя более агрессивно в территориальных претензиях на Тайване, в Южно-Китайском море и на границе с Индией.

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Но если Запад сохранит единство и Украина победит, все будет ровно наоборот. Россия будет ослаблена и поставлена ​​в неловкое положение. США и их союзники докажут свою силу. А Китай возможно откажется от агрессивных притязаний по расширению границ за счет своих соседей.

Напомним, Китай высказался о путях выхода из войны в Украине. В Пекине заявили, что адресуют свои призывы к деэскалации и Киеву, и Москве.

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