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Китай идет под воду: ливни продолжаются седьмой день (фото)

Китай идет под воду: ливни продолжаются седьмой день (фото)

Китай страдает из-за непогоды / Фото: Associated Press

В затопленных районах проходит эвакуация.

Китай седьмой день страдает из-за ливней, вызванных тайфуном Хайкуй, а теперь тропическим штормом. Низинные районы затоплены, дороги заблокированы, как и люди.

Об этом пишет Reuters.

В малоэтажных домах в регионе Гуанси вода стоит более 2 метров. Спасатели эвакуируют оттуда людей. В некоторых районах ливни привели к оползням, которые разрушали дороги и обрушили мосты.

Затопленные улицы в Китае / © Associated Press
Затопленные улицы в Китае / Фото: Associated Press

Напомним, 2 сентября на южное побережье Китая обрушился мощный супертайфун "Саола". Он заставил сотни тысяч человек покинуть свои дома.

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