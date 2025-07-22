Китай играет в долгу: как Пекин манипулирует Россией из-за войны в Украине

Китай и Россия / © Associated Press

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Война России против Украины не только изменила геополитический ландшафт, но открыла новые возможности для усиления влияния Китая на Россию.

Об этом рассказал эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

«Китай заинтересован не в сильной России, а в слабой, которой легко манипулировать», — отмечает Огрызко. Примером этого является состояние российской угольной промышленности, которая стремительно приходит в упадок: шахты закрываются, а Китай, который мог бы выкупить эти ресурсы, не спешит этого делать. По словам эксперта, Пекин ожидает возможности скупить эту отрасль за бесценок и затем использовать ее как собственную.

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Эта стратегия напоминает ту, которую Россия применяла к Украине, пытаясь захватить наши промышленные мощности. Теперь Китай применяет подобный сценарий по отношению к России.

Что касается перспектив окончания войны, Огрызко указывает: «Китай не заинтересован ни в победе России, ни в ее поражении». Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что «не допустят поражения России», однако не выразил поддержки ее победе. Для Китая выгодна именно война как длительный процесс с контролируемой нестабильностью.

Таким образом, война в Украине становится инструментом для Китая, использующего конфликт, чтобы ослабить Россию и укрепить свое экономическое влияние в регионе.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение по поводу российской агрессии в Украине исчерпано. По его словам, Владимир Путин получил четкий сигнал: война должна завершиться 50 дней, иначе Кремль столкнется с новым пакетом санкций со стороны США.

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Впрочем, аналитики отмечают, что эти угрозы скорее формой политического давления, чем реальными шагами. Ведь доля российского экспорта в США составляет лишь 0,65% от общего объема, так что прямые ограничения будут иметь ограниченный эффект. Настоящим вызовом для Москвы могут стать вторичные санкции — в случае, если Вашингтон решит ограничить торговлю с закупающими российскую нефть государствами. Это потенциально ударит по Китаю, Индии, Турции и другим стратегическим партнерам Кремля.

В конфликт активно вовлекается и Китай. Официальный Пекин выступил против односторонних санкций и публично поддержал Россию, в частности — снабжая товарами двойного назначения, а вероятно, и военной техникой. По оценкам НАТО, на стороне РФ уже воюют китайские наемники.

Хотя формального военно-политического союза между Россией и Китаем нет, влияние Пекина на Москву растет. Китай навязывает правила игры, финансирует пророссийские правительства в Азии, Африке и Латинской Америке. По мнению некоторых экспертов, Россия все больше превращается в вассала Китая, в то время как Си Цзиньпин стратегически выстраивает новую модель глобального влияния.