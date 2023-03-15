Китай, Иран и РФ начали военные учения: эсминец с ракетами КНР уже в пути

Стартовали военные учения трех стран в Оманском заливе.
Китай, Иран и Россия 15 марта начали военно-морские учения. Они пройдут Оманском заливе и продлятся до 19 марта.
Об этом сообщает Минобороны КНР.
Эти учения называются "Пояс морской безопасности-2023". В рамках учений намерены "углубить практическое сотрудничество между ВМС стран-участниц".
Китай, как указывается, уже направил эсминец с управляемыми ракетами Nanning для участия в учениях.
"Согласно договоренностям военных России, Китая, Ирана и других стран, военно-морские силы Китая, Ирана, России и других стран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения "Пояс морской безопасности-2023" в Оманском заливе", — говорится в сообщении.
Новые учения были разработаны на основе предыдущих китайско-иранско-российских совместных морских учений, проведенных в 2019 и 2022 годах.
Напомним, российская армия проводит радиолокационные учения в Калининградской области, РФ. Для наблюдения за небом солдаты Путина используют мощные радиолокационные станции "Гамма" и "Небо". Последний является одним из самых мощных российских переносных радаров. Его радиус действия достигает 500 км. Благодаря ему пытаются "подсмотреть" за небом над 7 странами – Белоруссии, Эстонии, Литвы, Латвии, Германии, Польши и Швеции.
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