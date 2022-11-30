Китай исчерпал предел развития: Арестович — о протестах в КНР и "цифровом концлагере"

По его словам, под видом антиковидных ограничений Китай строит "цифровой концлагерь" со сплошным контролем за гражданами.

Советник офиса президента Алексей Арестович прокомментировал протесты против антиковидных ограничений в Китае и спрогнозировал дальнейшее развитие ситуации в этой стране.

Об этом он сказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

По мнению Арестовича, у Китая большие экономические проблемы.

"Связаны они с исчерпанием модели развития. Они долго двигались за восходящей, кредитуясь "безбожно". А теперь построили долговую пирамиду, которая стоит вверх ногами – на маленькой точке, расширяясь доверху", – отметил он.

Кроме того, советник ОП обратил внимание на демографическую проблему КНР: там все больше пенсионеров. Также есть неравномерность в материальном обеспечении регионов: обеспеченный юго-восток у побережья и бедные внутренние регионы.

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"Благодаря кредитованию, созданию рабочих мест, росту экономики им удавалось компенсировать внутренние противоречия. Но они подошли к краю этого типа развития. Признаком этого является переизбрание Си Цзиньпина на третий срок. Это означает консервацию и как следствие – кризис", – считает Арестович.

По его словам, под видом антиковидных ограничений Китай строит "цифровой концлагерь" со сплошным контролем за гражданами.

"Однако в провинцах у власти есть представители проигравшей группы ЦК. И они могут не спешить подавлять протесты. Поэтому Китай лихорадит. Поэтому этой стране будет хуже с каждым годом", — говорит советник ОП.

Арестович не исключает, что Пекин, чтобы отвлечь внимание населения от неотложных проблем, может прибегнуть к старой тактике "маленькой победоносной войны".

"Китай ждут большие потрясения. Антиководящие протесты могут хоть завтра закончиться, но это не значит, что КНР лишится угрозы", – подытожил он.

В свою очередь Марк Фейгин добавил, что протесты в Китае могут иметь большие последствия для мира, и в частности для войны Украины с РФ, чем протесты в Иране.

Протесты в Китае: что известно

Напомним, что в Китае ужесточились коронавирусные ограничения, ведь в 31 провинции зафиксировали вспышки COVID-19.

В результате в КНР вспыхнули масштабные протесты против постоянного локдауна. Толчком к этому стал смертельный пожар в многоэтажке столицы Синьцзяна в городе Урумчи, в результате которого погибли 10 человек. Жители якобы не смогли вовремя убежать, поскольку здание было частично закрыто.

Кроме призывов об отмене локдауна раздаются и политические лозунги. Например, во время одного из протестов в центре Шанхая звучали лозунги "прочь коммунистическую партию".

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