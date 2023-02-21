"Китай использует Россию как разменную монету": Жданов оценил, станет ли Пекин на сторону Москвы в войне

Эксперт пояснил, что Китай просто завоевывает себе более выгодную позицию в предстоящих переговорах с Соединенными Штатами.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Китай не станет на сторону России в войне против Украины, а пытается манипулировать и зарабатывать себе дивиденды для будущих переговоров из США.

Об этом эксперт рассказал в своем видеоблоге, отвечая на вопросы пользователей.

"Китай уже не стал на сторону России. Китай мог бы сделать заявление, что "в этой войне мы поддерживаем РФ". Нет, Китай сделал очень хитро. На мой взгляд, они, конечно, пытаются вести собственную независимую политику. Что Китай объявил в своем заявлении? Китай сказал, что "не надо нам читать лекции, как строить отношения с РФ. Это прерогатива Китая". То есть Китай дает понять Соединенным Штатам, что они абсолютно самостоятельное государство, сами будут принимать решения. Но когда дело коснется экономических и финансовых вопросов, они придут за помощью к Соединенным Штатам", – пояснил Жданов.

Он добавил, что чтобы компенсировать "дыру" в ипотечном "мыльном пузыре", Китай обратится за помощью к МВФ. Россия точно столько денег не даст.

"Китай просто борется за более выгодную для себя, более твердую переговорную позицию в будущих переговорах с Соединенными Штатами. Пока он ее не сформирует, он вряд ли вступит в переговоры", — пояснил военный эксперт.

"Кстати, очень интересно вам ответили на ваш же вопрос. Я зачитаю этот комментарий, который некоторые написали. "Ничего не будет. Китай – не самоубийца. США и Европа для него лучше, чем "раша", но он тоже себе дивиденды хочет заработать. "Раша" для него – это сырьевой придаток". Вот здесь 100% в яблочко попал человек. Китай, конечно, пытается манипулировать и зарабатывать себе дивиденды для будущих переговоров из США. Сегодня разменная монета между Китаем и США – РФ. Китай использует Россию как разменную монету в своих переговорах из США", – заверил Жданов.

Напомним, накануне в США сообщили, что Китай приблизился к границе предоставления России летальной военной помощи. По данным американских СМИ, официальные лица США, включая президента Джо Байдена и советника по нацбезопасности Джейка Салливана предупредили Пекин не оказывать Москве военную помощь, в противном случае "это будет иметь последствия".

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в случае передачи России оружия со стороны Китая Пекин пересек бы "красную линию".

Комментируя эти заявления, в МИД Китая подчеркнули, что США "не имеют права читать лекции" по поставкам оружия России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы Китай вступил в союз с РФ и поддержал ее агрессию против Украины, началась бы мировая война.

Читайте также: