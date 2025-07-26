Китай избегает прямой военной поддержки России: эксперт назвала причину

Си Цзиньпин и Путин / © Associated Press

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Китай не прибегает к прямой военно-технической поддержке России, поскольку не хочет упускать возможность торговли с Европейским Союзом.

Об этом в эфире Эспрессо заявила эксперт по вопросам Восточной Азии, старшая аналитика Центра «Новая Европа» Наталья Бутырская.

«В ЕС прекрасно отдают себе отчет, что за Россией стоит Китай. Более того, в разговорах о том, что Китай должен повлиять на Россию, говорится и о КНДР. В частности, что КНДР следует остановить от усиления сотрудничества с РФ», — пояснила она.

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«Очевидно, речь идет о том, что в ЕС осознают влияние Китая на Северную Корею», — добавила эксперт.

Бутырская подчеркнула, что Европейский Союз остается ключевым экономическим партнером Китая. В известном смысле Пекин зависит от этой торговли.

«У ЕС действительно небольшой набор методов, чтобы остановить Китай. Впрочем, Китай пытается сохранить красивое лицо в течение этой войны и не переходить к прямой военной помощи России. Причиной тому является то, что Пекин пока очень нацелен на торговлю с ЕС», — отметила Бутырская.

По ее словам, торговый баланс между ЕС и Китаем превышает 700 млрд евро.

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«Для Китая Европейский Союз — это торговый партнер номер один. На фоне давления США и противостояния с Трампом очевидно, что Китай не может позволить себе терять столь крупные рынки», — заявила эксперт.

«Соответственно Пекин пытается вести диалог и проводит сдержанную политику в поддержке России. Однако эта поддержка достаточно для того, чтобы Россия продолжала войну на истощение. И, к сожалению, также Пекин стоит за сотрудничеством РФ и КНДР», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что Китай передает России передовые технологии для убийственных дронов.

Мы ранее информировали, что Китай продает России двигатели для ударных беспилотников, как холодильники.

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