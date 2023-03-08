Китай изучает особенности войны в Украине, чтобы использовать это в конфликте с Тайванем – Reuters

Китай анализирует ход войны в Украине и изучает, как противодействовать Javelin и сбивать спутники Starlink.

Западные аналитики считают, что Китай тщательно следит за ходом боевых действий в Украине, вероятно, чтобы потом использовать это в конфликте с Тайванем, поддерживаемым США.

Об этом пишет Reuters.

Журналисты Reuters проанализировали около 100 статей в более чем 20 китайских журналах на военную тематику и пришли к выводу, что Пекин настораживают американские технологии. Очевидно, наибольшее беспокойство у китайцев вызывают Starlink Илона Маска и противотанковые ракеты Javelin, которые используют украинские военные.

"Хотя китайские официальные лица избегают каких-либо откровенно критических комментариев по поводу действий Москвы или боевых действий, призывая к миру и диалогу, статьи в общедоступных журналах более откровенны в оценке российских недостатков", — говорится в материале.

Так, китайские эксперты изучают роль сети Starlink, обеспечивающей связь украинских защитников: КНР стремится найти решение о том, как вывести из строя эту систему. Также Пекин будет больше инвестировать в боевые беспилотники, уже тестирующие в воздушном пространстве Тайваня.

Многие другие статьи сосредотачиваются на ошибках российской армии в войне против Украины, одна из которых в журнале танковой войны определяет устаревшую тактику и отсутствие единого командования, а другая – в журнале электронной войны, говорит о том, что российского вмешательства в связь было недостаточно, чтобы противостоять предоставлению НАТО разведывательной информации украинцам, что привело к дорогим засадам.

Напомним, Китай требует, чтобы Украина и Россия сели за стол переговоров. Пекин также заявил, что война в Украине якобы управляется "невидимой рукой".

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