Китай "медленно поглощает российские территории": экономист спрогнозировал, что ждет РФ

В России "очень радуются визиту Путина в Китай", но экономист предостерегает их.

Китай "берет в аренду" российские земли в Сибири, однако не собирается их возвращать.

Такое мнение высказал кандидат экономических наук Иван Усс, передает Эспрессо.

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"В России очень радуются визиту Путина в Китай. Поскольку он никуда не ездил в последнее время. Для России это более демонстративный визит. Однако для Китая это возможность медленного поглощения российской территории. Действительно, китайцы ее не увлекают, а просто берут в аренду. Однако потом они вряд ли ее вернут", – считает он.

Экономист также объяснил, почему китайцы отказывают строить газопровод на территории России.

"Полгода назад россияне предлагали построить вторую ветвь. На что китайцы ответили, что они не против, если россияне будут ее строить за собственные средства. Также в Пекине заявили, что возможно они и не будут покупать газ новой веткой. Ведь они прекрасно помнят историю ЕС и газопровода "Северный поток-2", — отметил он.

Как сообщало ранее издание Reuters, Китай заподозрили в газовой диверсии в Балтийском море.

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