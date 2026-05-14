Китай мог тайно передать оружие союзнику РФ: в США заговорили о скрытой схеме

Китайские компании обсуждали возможные продажи оружия Ирану с использованием транзита через другие страны, чтобы скрыть происхождение военной помощи. Об этом сообщают американские чиновники, знакомые с разведданными.

Об этом говорится в материале The New York Times.

По их словам, США получили информацию о контактах между китайскими компаниями и иранскими представителями по поставкам вооружений. В то же время неясно, были ли такие поставки фактически осуществлены, сколько оружия могли передать и одобряли эти действия власти Китая.

Американские чиновники считают, что сама схема с использованием третьих стран может свидетельствовать о попытке скрыть участие Пекина в поддержке Тегерана. По данным источников, по меньшей мере, одна из таких стран-посредников расположена в Африке.

Ранее американская разведка уже получала данные о возможной передаче Ирану китайских переносных зенитно-ракетных комплексов. Такое вооружение способно сбивать самолеты на малых высотах. Также, по информации США, Китай мог рассматривать и другие поставки военной техники.

На фоне этих сообщений Вашингтон пытается давить на Пекин, чтобы тот ограничил поддержку Ирана. Американские чиновники настаивают, что поставки готового вооружения Тегерана неприемлемы и должны быть заблокированы китайскими властями.

В то же время в США не исключают, что китайское правительство могло официально не санкционировать такие договоренности. Однако, по словам чиновников, переговоры между китайскими компаниями и Ираном вряд ли могли проходить без ведома властей КНР.

Тема может стать одним из чувствительных вопросов во время визита Дональда Трампа в Пекин. Президент США заявлял, что намерен обсудить с Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке. Ранее Трамп утверждал, что просил китайского лидера не допускать поставки оружия Ирану.

Китай уже предоставлял Ирану разведывательную информацию и доступ к спутниковым данным, позволяющим отслеживать позиции американских сил в регионе. Также Пекин снабжал Тегераном компоненты двойного назначения, которые могут использоваться для производства дронов, ракет и другого вооружения.

В отличие от таких компонентов, передача готового оружия была бы гораздо более серьезным шагом. Именно поэтому, по мнению американских чиновников, возможное использование транзитных схем через другие страны свидетельствует о желании скрыть реальный маршрут поставки.

Китай остается одним из главных покупателей находящейся под санкциями иранской нефти. По оценкам Пекин закупает около 80% иранского нефтяного экспорта. Это создает для Китая дополнительный интерес в поддержке Тегерана, особенно на фоне нестабильности в районе Ормузского пролива, по которому проходят важные энергетические маршруты.

