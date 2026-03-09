Китай может готовиться к ядерной войне: в США сделали громкое заявление о секретных испытаниях

Китайская ракета / © Associated Press

Реклама

В США растет беспокойство из-за возможных тайных ядерных испытаний Китая. Американские чиновники и разведка предполагают, что Пекин мог производить испытания ядерного оружия очень малой мощности, пытаясь скрыть их от международного мониторинга.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

Еще в прошлом году президент США Дональд Трамп поручил правительству рассмотреть возможность возобновления американских ядерных испытаний "на равных условиях" с Китаем и Россией. Это вызвало дискуссии, поскольку США не проводили ядерные испытания с 1992 года.

Реклама

Глава Комитета Сената США по разведке Том Коттон заявлял, что по оценкам ЦРУ Китай и Россия могли проводить испытания сверхкритического ядерного оружия, что фактически подтверждает подозрения Вашингтона.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас ДиНанно также заявлял, что Китай мог проводить испытания с мощностью в сотни тонн, пытаясь скрыть их с помощью специальных технических методов, затрудняющих фиксацию взрывов сейсмическими станциями.

По словам американских чиновников, один из таких взрывов, вероятно, произошел 22 июня 2020 года вблизи китайского ядерного полигона Лоп-Нур. Международная система мониторинга зафиксировала там два слабых сейсмических толчка с интервалом в 12 секунд.

Впрочем, Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний отметила, что эти события были слишком слабы, чтобы однозначно определить их как ядерные взрывы.

Реклама

Китай официально отрицает проведение каких-либо испытаний, однако до сих пор не допустил международных инспекторов на полигон Лоп-Нур для проверки этих обвинений.

Аналитики также отмечают, что Китай сейчас быстрее всего наращивает ядерный потенциал в мире. Пекин активно строит новые шахты для межконтинентальных баллистических ракет и расширяет возможности ядерных сил, способных уязвлять цели от Японии до Австралии.

По мнению американских экспертов, такая политика может свидетельствовать о том, что Китай готовит ядерный арсенал не только для сдерживания, но и для потенциального ведения ядерной войны, что усугубляет беспокойство США и их союзников.

Напомним, Тегеран угрожает ядерным апокалипсисом Израиля. Свою угрозу военное командование Ирана угрожает воплотить в случае попытки Израиля и США сменить режим в Исламской республике.

Реклама

Между тем, ученые назвали 5 стран, куда бежать в случае ядерной войны. Демографы и политологи смоделировали сценарий глобальной ядерной войны и назвали страны, имеющие лучшие шансы пережить ядерную зиму и сохранить производство пищи.