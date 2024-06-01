Китай может начать войну не в Тайване: президент одной из стран заявил об угрозе

Президент Филиппин впервые предположил, что его страна может обратиться к США за военной помощью.

Филиппины предупреждают, что дальнейшие столкновения с участием китайского флота в Южно-Китайском море могут повлечь за собой войну.

Об этом заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос, сообщает Fox News.

Выступая на форуме безопасности стран Юго-Восточной Азии Шангри-Ла в Сингапуре, президент Филиппин предположил, что противостояние его страны с Китаем может перерасти в войну, если филиппинский гражданин будет убит во время все более жестоких столкновений с китайской береговой охраной.

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Власти Филиппин жалуются на китайские патрульные корабли, которые обстреливают филиппинские лодки и суда снабжения водометами.

"Если какой-то филиппинец – не только военнослужащий, но даже просто филиппинский гражданин – будет убит... это, по моему мнению, очень близко к тому, что мы определяем как акт войны, и поэтому мы будем отвечать должным образом. И наши договорные партнеры. Я считаю, что также будут придерживаться того же стандарта", – подчеркнул Маркос.

Президент Филиппин впервые предположил, что его страна может обратиться к США за военной помощью.

Ранее некоторые филиппинцы были ранены во время последних столкновений с китайскими судами, но пока никто не погиб в результате этих событий.

Напомним, в начале марта четверо филиппинских военнослужащих получили ранения после того, как два корабля китайской береговой охраны применили водометы против судна, которое доставляло припасы на военный корабль в Южно-Китайском море. По мнению западных СМИ, эта ситуация может повлечь за собой возникновение еще одного острого военного конфликта в мире.

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