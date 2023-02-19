Китай может оказать России военную помощь: почему Пекин окончательно становится на сторону зла

США, ссылаясь на данные собственной разведки, предостерегают, что Пекин серьезно приблизился к границе оказания Москве летальной военной помощи. В частности, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил союзников и Украину на Мюнхенской конференции безопасности, где встречался как с главным китайским дипломатом Ван И, так и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Официальные лица США были достаточно обеспокоены, поэтому и поделились разведданными с союзниками и партнерами на Мюнхенской конференции. Госсекретарь был достаточно откровенным (на встрече с Ван И — ред.), предупреждая о последствиях предоставления Китаем материальной поддержки или помощи России в систематическом уклонении от санкций", — пишет CNN со ссылкой на чиновника Госдепа.

По информации CNBC, уже весной Россия может получить снаряжение для весеннего наступления, форму и бронежилеты.

"Официальные лица США, включая президента Байдена и советника по нацбезопасности Джейка Салливана, предупредили Китай не оказывать России военную помощь, иначе это будет иметь последствия", — сообщает телеканал. Правда, какие именно это будут иметь последствия в Вашингтоне — пока не говорят.

О риске возможности предоставления Китаем военной помощи России предупредила и вице-президент США Камала Гаррис, выступая на Мюнхенской конференции безопасности. По ее словам, Пекин усугубил свои отношения с Москвой после начала войны.

"Любые шаги Китая по оказанию смертоносной поддержки России приведут только к вознаграждению за агрессию, продолжению убийств и дальнейшему подрыву основанного на правилах порядка", — заявила Камала Гаррис, добавив, что война путинской России может усилить другие авторитарные страны, стремящиеся покорить мир своей воли посредством принуждения, дезинформации и грубой силы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен должен был лично ехать в Пекин после встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20 на Бали осенью прошлого года. Однако визит был отменен из-за инцидента с китайским воздушным шаром, который залетел в воздушное пространство США. Американские СМИ называют этот шар шпионским. Администрация Байдена достаточно резко отреагировала на инцидент.

По словам Энтони Блинкена, во время личной встречи на полях Мюнхенской конференции безопасности, Ван И от имени Китая за это не извинился. По сути, это было понятно из официальных заявлений главного китайского дипломата с трибуны Мюнхенской конференции.

"Во всем мире так много воздушных шаров, и они есть в разных странах, то США собираются сбить их все? Мы просим США продемонстрировать свою искренность и исправить свои ошибки, посмотреть в глаза и решить этот инцидент, нанесший урон китайско-американским отношениям", – сказал Ван И.

Но это не единственное недоразумение, возникшее на полях Мюнхенской конференции безопасности. Выступая с трибуны Мюнхенской конференции, Ван И неожиданно заявил, что вскоре Китай представит свой "мирный план" по урегулированию российской войны против Украины. Судя по сообщениям в прессе, очевидно его произнесет лично Си Цзиньпин в речи "о мире" к годовщине войны против Украины.

Не сложно догадаться, на что будет похож этот "мирный план". ТСН.ua сообщал, что выступая на Мюнхенской конференции, главный китайский дипломат называл войну России против Украины "украинским кризисом", продолжение которой "выгодно каким-то третьим силам", очевидно намекая на США и НАТО.

"В последние месяцы мы уже видели оказание нелетальной помощи, которая направлена непосредственно на помощь и содействие военным усилиям России. И некоторая дополнительная информация, которой мы делимся сегодня и которая, я думаю, вскоре будет обнародована, указывает на то, что они серьезно рассматривают возможность предоставление смертельной помощи России", – сказал Блинкен.

Украина боевую авиацию получит точно: новые заявления Мюнхенской конференции

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