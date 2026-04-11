Китай может передать Ирану ПЗРК: стоящий по новым данным разведки США

Китай может передать Ирану ПЗРК / © ТСН

Американская разведка считает, что Китай готовится передать Ирану новые системы противовоздушной обороны в ближайшие недели. Речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах (ПЗРК), которые могут оказать существенное влияние на ситуацию в регионе.

Об этом сообщают американские медиа со ссылкой на источники, знающие разведывательные оценки, передает CNN.

По их данным, Иран может использовать режим остановки огня для пополнения запасов вооружения с помощью иностранных партнеров. В частности, разведка фиксирует признаки того, что Китай пытается переправлять грузы через третьи страны, чтобы скрыть их происхождение.

Речь идет о ПЗРК — мобильных системах, которые во время недавних боевых действий представляли серьезную угрозу низколетящим самолетам. В случае возобновления боевых действий они могут снова активно применяться.

В то же время, официальный Пекин отрицает такие намерения. В посольстве Китая заявили, что страна не снабжала оружие ни одной из сторон конфликта, а подобные сообщения назвали безосновательными. Там также подчеркнули, что Китай выступает за деэскалацию и способствует завершению конфликта.

На этом фоне ситуация выглядит противоречивой, ведь Китай ранее заявлял о своей роли в достижении прекращения огня между Ираном и США.

Дополнительное внимание к теме привлекли слова президента США Дональда Трампа, который сообщил, что один из американских истребителей был сбит над Ираном переносной ракетой с тепловым наведением. Иран, в свою очередь, заявлял о применении «новой» системы ПВО, однако без уточнений по поводу ее происхождения.

Аналитики считают, что потенциальная передача ПЗРК может означать новый уровень поддержки Ирана Китаю. Ранее китайские компании уже снабжали Тегераном технологии двойного назначения, однако прямая передача вооружения стала бы существенным шагом.

В то же время, эксперты отмечают, что Китай пытается балансировать: с одной стороны — поддерживать Иран, важного поставщика нефти, а с другой — сохранять формальный нейтралитет и избегать прямого втягивания в конфликт.

Ожидается, что вопросы взаимоотношений между США, Китаем и Ираном могут стать одной из тем предстоящих переговоров между Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином.

Война в Иране - последние новости

Напомним, во вторник, 7 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают на две недели удары по Ирану. Впрочем, отметил он, пауза в ударах будет возможна при условии выполнения Тегераном конкретного требования – открытия Ормузского пролива для нефтяных танкеров.

Уже 8 апреля Иран объявил, что свободный проход нефтяных танкеров по Ормузскому проливу снова запрещен после массированных ударов Израиля по Ливану. Иранские власти обвинили США в нарушении соглашения о прекращении огня.

В субботу, 11 апреля, вице-президент США Джей Ди Венс прибыл в Пакистан для переговоров с Ираном по прекращению боевых действий.