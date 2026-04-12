Китай может тайно передать Ирану оружие: разведка США бьет тревогу

Соединенные Штаты получили разведданные о том, что Китай может готовиться к поставке Ирана в современные системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

Речь идет, в частности, о переносных зенитно-ракетных комплексах (MANPADS), которые способны представлять серьезную угрозу авиации. По данным источников, поставки могут быть осуществлены в ближайшие недели и даже проходить через третьи страны, чтобы скрыть их китайское происхождение.

В США опасаются, что Иран может использовать период перемирия для восстановления своего военного потенциала при поддержке партнеров.

В то же время, официальный Пекин отрицает такие обвинения. Представители Китая заявили, что страна не снабжает оружием ни одной стороны конфликта и призвали Вашингтон не делать безосновательных заявлений.

Эта информация появилась на фоне сложных переговоров между США и Ираном, которые продолжаются при посредничестве международных партнеров после нескольких недель боевых действий.

В случае подтверждения таких поставок, это может свидетельствовать об углублении военного сотрудничества между Китаем и Ираном и существенно повлиять на баланс сил в регионе.

Война на Ближнем Востоке - последние новости

Переговоры в Исламабаде прошли на фоне резких заявлений американского президента. Дональд Трамп накануне заявил о полном уничтожении армии, флота и воздушных сил Ирана. Он заверил, что военное руководство Тегерана ликвидировано, а Ормузский пролив в ближайшее время будет открыт для глобального судоходства.

Несмотря на заявления Вашингтона, эксперты отмечают, что Тегеран подходит к переговорам в максимально уверенном настроении . Аналитики подчеркивают, что фактор времени играет в пользу Ирана, ведь блокада пролива сказывается на мировых ценах на энергоносители. В то же время, чрезмерно жесткая позиция может сыграть против самого Ирана, экономика которого остро нуждается в снятии санкций после месяца изнурительных боевых действий и значительных инфраструктурных разрушений.