Китай может ускорить завершение войны в Украине: политолог назвал ключевое условие

Китай может завершить войну в Украине

Китай может быстро повлиять на завершение войны в Украине. Это может произойти, если США сделают выгодное предложение Китаю.

Такое мнение высказал политолог Сергей Таран в эфире Київ24.

Как Китай может повлиять на завершение войны в Украине

Сейчас Пекину необходимы экономические стимулы со стороны США и Европейского Союза. В частности, Китай нуждается в расширении доступа к европейским рынкам.

Только если Китай получит столь выгодные предложения, Си Цзиньпин начнет влиять на Россию, чтобы война в Украине закончилась как можно быстрее.

По словам политолога, Китай имеет рычаги влияния на РФ. Однако сейчас Китай ими пользуется не в полной мере.

Китай не давит на Россию в вопросе завершения войны в Украине из-за выгодного сотрудничества: торговли российской нефтью и поставок товаров двойного назначения.

«Китай — если бы он показал заинтересованность в мире между Россией и Украиной, успехи могли бы наступить гораздо быстрее, чем мы думаем», — добавляет политолог.

Если бы Китай действительно захотел прекратить российско-украинскую войну, страна могла бы это сделать методом завершения поставок в Россию товаров двойного назначения и прекращения покупки российской нефти.

«Китай, чтобы быть настоящим миротворцем, ждет выгодного предложения со стороны Запада», — подытожил политолог Сергей Таран.

Напомним, после 2022 года из-за западных санкций Россия резко переориентировала торговлю на Китай, который стал для нее главным покупателем уцененного сырья и ключевым поставщиком товаров. Пекин обеспечивает около 90% российского импорта санкционных технологий и продуктов двойного назначения, нужных для производства оружия.

Кроме того, более 99% двусторонних расчетов перешли в рубли и юани, что повлекло за собой дефицит валюты и финансовую зависимость РФ от условий КНР.

В то же время, попытки Кремля углубить сотрудничество, в частности через проект газопровода «Сила Сибири-2», тормозятся, ведь Пекин пользуется слабой позицией Москвы для выбивания выгодных цен.

Российские энергоносители нужны Китаю как безопасный наземный резерв на случай геополитических обострений, однако для России это означает ловушку еще более глубокой привязки к одному рынку. На фоне возможного потепления отношений между США и КНР, готовность Пекина поддерживать Москву может снизиться.

