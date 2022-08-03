Китай начал военные учения вокруг Тайваня: появилось видео массированного обстрела морского пролива

Визит американской высокопоставленной должности Нэнси Пелоси на остров, который Китай считает своей территорией, сопровождается "учебным" обстрелом Тайваньского пролива и звуками воздушной тревоги.
В ходе визита спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань государственное телевидение Китая продемонстрировало кадры начала учений китайской армии, ВВС и флота вокруг острова.
Соответствующее видео опубликовано в Twitter.
PLA launches military exercises недалеко #Taiwan tonight pic.twitter.com/un7Tsx9kP1— Intel Consortium PSF (@INTELPSF) August 2, 2022
Ранее в соцсетях появилась карта, свидетельствующая, что остров Тайвань будет фактически заблокирован китайскими войсками во время экстренно объявленных учений.
Впоследствии в Сети опубликовали видео массированного обстрела Тайваньского пролива китайскими системами залпового огня.
Это what China's military exercises look like of the coast of Taiwan pic.twitter.com/RVnihoJ8hD— Spriteer (@spriteer_774400) August 2, 2022
Как известно, недавно министерство иностранных дел Китая объявило, что Тайваньский пролив не является международными водами, а "внутренними водами Китая, территориальным морем, близлежащей зоной и исключительной экономической зоной".
Пользователи соцсетей публикуют также видео с острова Тайвань, на котором звучит предупредительная сирена противовоздушной обороны.
#ChinaTaiwanCrisis. Taiwan's air defense sirens sounded. #Pelosi #ChinaTaiwanCrisis #China #pelositaiwan #Taiwan pic.twitter.com/egvb46VH1o— Sarmad Syed (@sarmadbcn) August 2, 2022
Напомним, что во вторник, 2 августа, на Тайване приземлился самолет из Нэнси Пелоси.
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