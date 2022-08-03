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Китай начал военные учения вокруг Тайваня: появилось видео массированного обстрела морского пролива

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Китай начал военные учения вокруг Тайваня: появилось видео массированного обстрела морского пролива

Фото: Associated Press

Визит американской высокопоставленной должности Нэнси Пелоси на остров, который Китай считает своей территорией, сопровождается "учебным" обстрелом Тайваньского пролива и звуками воздушной тревоги.

В ходе визита спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань государственное телевидение Китая продемонстрировало кадры начала учений китайской армии, ВВС и флота вокруг острова.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Ранее в соцсетях появилась карта, свидетельствующая, что остров Тайвань будет фактически заблокирован китайскими войсками во время экстренно объявленных учений.

Впоследствии в Сети опубликовали видео массированного обстрела Тайваньского пролива китайскими системами залпового огня.

Как известно, недавно министерство иностранных дел Китая объявило, что Тайваньский пролив не является международными водами, а "внутренними водами Китая, территориальным морем, близлежащей зоной и исключительной экономической зоной".

Пользователи соцсетей публикуют также видео с острова Тайвань, на котором звучит предупредительная сирена противовоздушной обороны.

Напомним, что во вторник, 2 августа, на Тайване приземлился самолет из Нэнси Пелоси.

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