Китай начал военные учения вокруг Тайваня: власти острова обвинили КНР в блокаде

В Китае стартовали военные учения с боевой стрельбой в шести зонах вокруг Тайваня. Эти учения будут продолжаться до полудня 7 августа.

Власти Тайваня обвинили китайскую армию в фактической блокаде.

Об этом сообщает The Guardian.

Как заявили в КНР, для боевых учений выбрали шесть основных районов вокруг Тайваня. Согласно объявленным планам, на протяжении учений все китайские корабли и самолеты не должны заходить в соответствующие морские районы и воздушное пространство острова.

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Тем не менее, эти шесть определенных Китаем зон окружают Тайвань, местами перекрывая его территориальные воды. Некоторые из зон также расположены очень близко к ключевым портам, поэтому власти острова обвинили армию КНР в фактической блокаде.

Тайваньское Минобороны заявило, что его вооруженные силы "действуют в обычном режиме" и контролируют ситуацию.

"Мы не ищем никакой эскалации, но мы не отступаем, когда речь идет о нашей безопасности и суверенитете", — заявили в ведомстве.

Напомним, по оценкам специалистов, Китай на сегодняшний день не готов к проведению масштабной операции по захвату Тайваня. КНР не хватает сил и средств, а также она не готова ко вторжению с точки зрения международных отношений.

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