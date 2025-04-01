Китай начал военные учения вокруг Тайваня, заявив о "строгом предупреждении"

Китайский авианосец Shandong вблизи Тайваня. / © Associated Press

Реклама

Китай 1 апреля начал вокруг Тайваня масштабные военные учения с участием армии, флота и ракетных сил. Пекин назвал эти действия «строгим предупреждением и сдерживанием независимости острова».

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении китайской армии указано, что в рамках учений основное внимание уделяется:

Реклама

патрулированию боевой готовности на море и в воздухе,

захвату всестороннего контроля,

нанесению ударов по морским и наземным целям,

установлению контроля за блокировкой ключевых районов и маршрутов.

В свою очередь, Министерство обороны Тайваня заявило, что за последние 24 часа в водах вокруг острова зафиксировало 19 кораблей ВМС Китая. В заявлении ведомства говорится, что Пекин продолжает усиливать свою военную деятельность вокруг Тайваня и в Индо-Тихоокеанском регионе, увеличивая военные угрозы не только на региональном, но и на глобальном уровне.

Заметим, что в Восточном командовании театра военных действий Народно-освободительной армии Китая также прямо обозвали президента Тайваня Лай Чинте «паразитом». Официальные аккаунты китайской армии в WeChat и Weibo опубликовали ряд изображений и видео, где Лай Чинте показан как вредитель, «отравляющий» Тайвань и «размножающий паразитов» по всему острову.

Китайская карикатура на президента Тайваня Лай Чинте

На другом видео под названием Shell Лая Чинте изобразили как мультипликационного жука, которого держат на палочках над охваченным огнем Тайванем.

Китайская карикатура на президента Тайваня Лай Чинте

«Паразит отравляет остров Тайвань. Паразит опустошает остров. Паразит стремится к окончательному уничтожению», — говорится в анимациях.

Заметим, Пекин не контролирует Тайвань с 1949 года, но считает его неотъемлемой частью своей территории.

Напомним, по данным Bloomberg со ссылкой на документы, Китай может вторгнуться в Тайвань и начать войну в 2027 году. Именно на этот год Коммунистическая партия КНР готовит свою армию для оккупации острова.