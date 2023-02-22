"Китай начинает дипломатическое наступление": в Польше предупредили об опасности и объяснили цель

Китай начинает пророссийское дипломатическое наступление, направленное на разрушение единства Запада и членов НАТО.

Об этом заявил правительственный полномочный представитель с безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Жарин, пишет WP.

По его данным, Пекин и Кремль сотрудничают в сфере пропаганды. Как отметил он, особое место в совместной пропаганде Москвы и Пекина занимает война России против Украины, которую Китаем используют для проведения антиамериканских посылов.

"Незадолго до годовщины российского вторжения в Украину китайцы начинают антиамериканское и антиукраинское дипломатическое наступление", — отметил Жарин.

Представитель правительства Польши подчеркнул, что Пекин разделяет лживые тезисы российской пропаганды об войне против Украины, в частности, то, что мол политика расширения НАТО за счет включения в нее стран, граничащих с Россией, и поддержка европейских стремлений Украины "не оставила России выбора" и "заставила ее вторгнуться в Украину".

"Война России против Украины — это возможность для китайской пропаганды проводить информационные атаки против США и пытаться реализовать свою собственную повестку дня против Запада. Все чаще информационные инструменты дополняются политической активностью Пекина", — сказал он.

Как указал Жарин, пропаганда Китая также распространяет пропагандистские мнения РФ о том, что якобы Запад "затягивает" войну, оказывая помощь Украине. Благодаря которой, кстати, Украина может защищаться от агрессии РФ и отвоевывать незаконно захваченные территории Россией.

Полномочный представитель правительства также предупредил, что в странах Евросоюза представители Китая призывают Запад прекратить вооружать Украину, подвергая сомнению правомерность призывов к "полной победе" Украины в войне с Россией.

В свою очередь, сотрудничество Пекина с Москвой китайские представители характеризуют как "партнерство для решения глобальных задач".

Представитель правительства добавил, что ужесточение отношений между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией в условиях варварской войны в Украине становится фактом.

"Особенно это проявляется в пропагандистских сообщениях. Китай рассчитывает на ослабление оборонного потенциала НАТО", – заявил Жарин.

Напомним, власти Китая же выходными анонсировали документ, в котором представит свое видение урегулирования войны России против Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о ключевых пунктах плана, который предлагает Китай.

Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин обнародует "документ с позицией" по Украине в ближайшие дни, однако дипломат подчеркнул, что о "мирном плане" там речь не идет.

В свою очередь, США, со ссылкой на данные собственной разведки, предостерегают, что Пекин серьезно приблизился к границе оказания Москве летальной военной помощи.

Глава НАТО Йенс Столтенберг повторил обеспокоенность США по поводу того, что Китай может поставлять России оружие, чтобы помочь ей продолжать войну против Украины.

Разведка Швеции заявила, что не только Россия, но и Китай может создавать риски для страны.

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