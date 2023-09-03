Китай накрыл супертайфун "Саола", эвакуировали 900 тысяч человек: фото и видео последствий

В субботу, 2 сентября, у южного побережья Китая обрушился мощный супертайфун "Саола". Он заставил сотни тысяч людей покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасные места.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что в результате бедствия более 70 человек получили травмы разной степени тяжести. Большая часть города Гонконг и некоторые части прибрежного материка приостановили работу, транспортное сообщение и занятия в школах.

Пока известно об одном погибшем в Китае и еще одном на Филиппинах, куда тоже достался тайфун.

Супертайфун "Саола" в Китае

"Мощный шторм обрушился на окраине города Чжухай, к югу от Гонконга. Он двигался в юго-западном направлении вдоль побережья Гуандуна со скоростью около 17 км/ч. Стоит отметить, что 780 тыс. человек в Гуандуне были эвакуированы из районов риска. – вечером 1 сентября. Еще около 100 тыс. человек были отправлены в безопасные места в соседней провинции Фуцзянь", — говорится в сообщении.

Также в результате стихийного бедствия сотни людей застряли в аэропорту после того, как около 460 рейсов были отменены в ключевом региональном деловом и туристическом центре.

Супертайфун "Саола" в Китае

"Супертайфун "Саола" прошел с максимальной скоростью ветра около 200 км/ч приблизился к финансовому центру около 23.00 1 сентября, огибая примерно 30 километров к югу от городского торгового района Цым Ша Цуй. К утру 2 сентября максимальная устойчивая скорость ветра упала до 1 в час", — говорится в сообщении.

Заметим, что в последние месяцы Китай пережил одни из самых мощных дождей и смертоносных наводнений в разных регионах.

В Китае произошел мощный супертайфун: сотни тысяч эвакуированных

Напомним, в префектуре Сидзуока в Японии, расположенной на востоке главного острова Хонсю, местные власти издали распоряжение об эвакуации более 380 тысяч человек в двух городах, где в результате принесенных тайфуном "Лан " сильных ливней критически вырос риск оползней.

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