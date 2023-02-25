Китай наложил вето на заявление G20, осуждающее вторжение России в Украину: в Германии отреагировали

Интересно, что Индия, которая в этом году председательствует в G20, не использовала слово "война" в коммюнике.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер сказал, что блокирование Китаем коммюнике G20, осуждающее войну России против Украины, вызывает сожаление.

Его заявление опубликовало издание The Guardian.

"Для меня было важнее, чтобы все остальные придерживались четкой позиции международного права, многосторонности и прекращения войны", — заявил министр.

Напомним, что саммит министров финансов и глав центральных банков "Большой двадцатки" (G20), организованный Индией, завершился без общего коммюнике через Китай и Россию. Они выступили против осуждения войны, которую развязал глава Кремля Путин, в Украине. Соединенные Штаты и их союзники из G7 добиваются в коммюнике прямо осудить Россию за вторжение в Украину.

К слову, Китай обнародовал так называемый "мирный план", состоящий из 12 пунктов, специально подготовившихся в Пекине к годовщине вторжения. Подробнее – читайте по ссылке.

Китай обнародовал свой "мирный план" для окончания войны в Украине