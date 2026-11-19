Китай / © Associated Press

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В Китае от 18 ноября вступили в силу новые правила экспортного контроля товаров, которые могут использоваться в производстве беспилотников. Часть компонентов, применяемых Россией в своих «Геранях», попала под ограничения. В то же время ряд важных деталей остался вне контроля.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк и "Радио Свобода".

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По его словам, в Офисе президента проанализировали новые китайские ограничения и сопоставили их с компонентами, выявляемыми в российских ударных дронах, ракетах и разведывательных беспилотниках.

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Украина поблагодарила Китай за введение соответствующих мер, однако подчеркнула, что они пока охватывают лишь часть продукции, важной для российского вооружения.

Что Китай запретил экспортировать без специального разрешения

Одно из важнейших новшеств касается технологий производства двигателей для беспилотников.

По словам Власюка, Россия сейчас налаживает массовое производство реактивных двигателей для “Герань-4” в Алабуге, используя китайское оборудование и техническую помощь. Теперь передача таких технологий потребует лицензии.

Также под экспортный контроль попали реактивные двигатели с тягой от 400 Н и другие двигатели для дронов мощностью более 16 кВт. Чиновник назвал их основой российских «Гераней».

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Ограничения распространяются и на радиомодули, специально разработанные для беспилотников, мощностью от 30 dBm или способные управлять более чем десятью аппаратами.

Власюк предполагает, что под эти критерии может подпадать mesh-радиомодуль, обнаруженный украинскими специалистами в российской дроне «Герань-5».

Кроме того, контроль касается мощных бесщеточных двигателей и регуляторов оборотов с параметрами от 48 В и 3 кВт. Подобные китайские комплектующие используются в Герань-4 и Герань-5, однако для определения действия ограничений необходимо проверять их конкретные характеристики.

В список также вошли технологии противопомеховой спутниковой навигации и управления роем беспилотников.

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Какие китайские компоненты остались вне ограничений

Несмотря на новые правила, значительная часть электроники, используемой Россией в производстве ракет и беспилотников, не попала под экспортный контроль.

В частности, речь идет о 16-канальной противопомеховой антенне CRPA, обнаруженной в «Герань-2», вместе с китайскими модулями и модулем позиционирования Unicore UC9810.

"Под контроль попала только технология, а не само оборудование", - пояснил Власюк.

Вне ограничений также остались навигационные модули, антенны HARXON, камеры на стабилизированных подвесах, сервоприводы, в том числе используемые в «Герань-4», и LTE-модемы.

Не подпадает под новые правила и двигатель российского дрона «Пародия» мощностью около 4 кВт, поскольку его характеристики ниже установленного порога.

Кроме того, контроль не охватывает многочисленные микросхемы, преобразователи питания, реле и разъемы китайских производителей, обнаруживаемых в Геранях, крылатых ракетах Х-101 и баллистических ракетах Искандер.

Россия может вдвое увеличить использование дронов в 2027 году

Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил, что, по прогнозам Украины, в 2027 году Россия может использовать около 20 миллионов беспилотников. Это вдвое больше, чем ожидаемые 10 миллионов дронов за 2026 год.

По его словам, стремительно растет и доля беспилотников в нуждах Украины в вооружении. Если в начале 2026 года она составляла 31% в денежном исчислении, то в 2027-м может достичь 62%.

Для усиления украинской обороны ЕС уже предусмотрел 60 млрд евро на 2026-2027 годы. Из них 31,7 млрд евро должно остаться на следующий год, в том числе 14,4 млрд евро в первых планах закупок предусмотрено на дроны и боеприпасы.

Россия наращивает производство реактивных «Шахедов»: как готовится Украина

Между тем, Россия планирует наладить массовое производство дешевых реактивных «Шахедов». По словам советника президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея Бескрестнова (Флеша), речь идет о десятках тысяч беспилотников ежегодно. В производство привлекают несколько конструкторских бюро и предприятий, чтобы усложнить Украине уничтожение этих мощностей.

Украина также готовится увеличивать собственное производство дронов. 16 ноября президент Владимир Зеленский сообщил о планах нарастить выпуск беспилотников для сил обороны, привлечь дополнительное финансирование и расширить совместные оборонные проекты с партнерами.

Новую помощь объявили и союзники во время заседания в формате Рамштайн 17 ноября. В частности, Норвегия предусмотрела 300 млн. долларов на закупку украинских дронов и до 11 млн. евро на средства противодействия реактивным «Шахедам». Германия в свою очередь профинансирует закупку беспилотников средней и большой дальности совместного производства.

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