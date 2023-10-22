Китай направил боевые корабли на Ближний Восток из-за угрозы мировой войны

Группа из шести китайских военных судов наблюдает за конфликтом между Израилем и ХАМАС.

Китай перебросил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за опасений, что конфликт между ХАМАС и Израилем может перерасти в мировую войну.

Об этом сообщает The Sun.

Оперативная группа военно-морского сопровождения Народно-освободительной армии Китая отправилась из порта Маскат на побережье Оманского залива в неопределенное место в субботу, 21 октября, после участия в совместных учениях с ВМС Омана.

В ее состав входят вооруженный управляемыми ракетами эсминец типа 052D "Цзыбо", фрегат "Цзинчжоу" и корабль комплексной поставки "Цяньдаоху".

Флотилия участвовала в сопровождении судов с момента прибытия в Аденский залив севернее Сомали шесть месяцев назад. В начале этого месяца ее сменила 45-я оперативная группа ВМС НОАК, куда вошли эсминец "Урумчи", фрегат "Линьи" и судно снабжения "Дунпинху".

Ранее руководитель Китая Си Цзиньпин заявил, что "фундаментальным выходом" из войны между Израилем и ХАМАС станет создание независимого палестинского государства.

"Главным приоритетом сейчас является скорейшее прекращение огня во избежание расширения конфликта или даже выхода из-под контроля и причинения серьезного гуманитарного кризиса", — цитирует Си китайская государственная телерадиокомпания CCTV.

Напомним, ранее Пентагон отдал приказ отправить уже вторую авианосную ударную группу в восточное Средиземноморье близ Израиля, чтобы удержать Иран или "Хезболлу" от присоединения к конфликту Израиля и ХАМАС. Также свои военные корабли в район конфликта направила Великобритания.

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