Готов ли Китай к прямым поставкам оружия в Россию: мнение эксперта-международника

Для Китая достаточно большой интерес представляют рынок США и западные технологии, поэтому в Пекине будут пытаться держать умеренные отношения с западным миром, отмечает Наталья Плаксиенко-Бутырская.

Китай не готов рисковать своими интересами и отношениями с Западом ради прямой поставки оружия в Россию.

Такое мнение высказала эксперт по Восточной Азии Наталья Плаксиенко-Бутырская в эфире "Эспрессо".

"Сегодня Китай не готов на прямую поставку оружия России. Поскольку в Пекине не хотят портить отношения с США и ЕС и будет означать, что Китай перешагнул красные линии, о которых были предупреждены. Именно поэтому Энтони Блинкен и европейские лидеры говорят о недопустимости такого шага со стороны Китая. Поэтому сейчас это пока превентивный разговор с Китаем, чтобы в Пекине не допустили поставки оружия в Россию", – объяснила Плаксиенко-Бутырская.

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Эксперт подчеркнула, что Китай не будет рисковать собственными интересами ради помощи России.

"Для Китая сегодня достаточно большой интерес представляют рынок США и западные технологии. Поэтому в Пекине будут пытаться держать умеренные отношения с западным миром. Также не следует забывать о собственных интересах Китая, которые также являются сдерживающим фактором прямой поставки оружия России. Очевидно, что весь мир и Китай также ощущают негативные последствия российского вторжения в Украину. Поэтому для всех будет выгодно окончание боевых действий, но открытым вопросом остается, на каких условиях это должно закончиться", – добавила она.

Напомним, министры обороны США и Китая обсудили войну РФ в Украине.

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