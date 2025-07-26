Китай и Россия / © Associated Press

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Китай публично демонстрирует дружбу с Россией, однако за закрытыми дверями Пекин все больше озабочен развитием событий. Министр иностранных дел КНР Ван И, общаясь с европейскими дипломатами, заявил, что Китай не может допустить поражения России, чтобы не дать США сосредоточить свое внимание на Китае. Однако это заявление, по мнению экспертов, является дипломатическим маневром.

Об этом пишет The Hill.

На самом деле Пекин опасается не находящихся за океаном США, а именно России — ближайшего союзника, что может стать угрозой. Есть по меньшей мере три сценария, каждый из которых опасен для Китая.

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В случае победы России на поле боя Кремль может начать действовать с новым имперским аппетитом, в частности, в отношении стран НАТО или Казахстана. Это поставит Пекин в очень сложное геополитическое положение. Успешная Россия может пересмотреть условия партнерства с Китаем, требовать больших преференций или даже усилить ревизионизм в отношении китайских территорий, когда-либо находившихся под контролем Российской империи.

В случае поражения России не исключен внутренний коллапс: гражданская война, распад федерации, выход этнических республик. Хаос на северной границе Китая, где миллионы беженцев и неконтролируемые зоны, станет для Пекина вызовом №1.

Третий вариант, выгодный Китаю больше всего, — продолжавшаяся война без победы. Слабая, истощенная, зависимая от Пекина Россия будет вынуждена соглашаться на все условия китайского сюзерена. Именно такая модель отвечает долгосрочным интересам Китая.

Итак, Китай, несмотря на заявления о поддержке Москвы, действительно заинтересован в слабости своего «друга». И то, что выгодно Пекину — выгодно и Западу. Это означает, что помощь Украине в сдерживании Путина может иметь глобальные последствия, выгодные всем сторонам, кроме Кремля.

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Напомним, на заседании Совета Безопасности ООН США обвинили Китай в содействии российской военной агрессии против Украины. Временная поверенная в делах США в ООН Дороти Ши заявила, что Пекин должен прекратить помощь Москве, в частности, поставки товаров двойного назначения, которые Россия активно использует для атак на украинскую инфраструктуру.

Американская делегация подчеркнула, что, несмотря на официальные заявления китайских властей о строгом экспортном контроле, на передовой регулярно фиксируют дроны, оружие и другие компоненты с китайской маркировкой. Эти товары, по данным США, поступают через подставные компании, часто маскируясь под промышленное оборудование, например, под видом холодильных установок. Таким образом, Китай избегает санкций и поставляет критические ресурсы для российского оборонно-промышленного комплекса.