Китай (не) решает все: как визиты Трампа и Путина к Си Цзиньпину повлияли на Украину, войну и Европу

В ходе визита в Грецию в конце апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не стоит недооценивать сегодняшний уникальный момент, когда президент США, правитель России и лидер Китая выступают против Европы. Это, по его словам, правильное время наконец-то проснуться. В то же время, европейские лидеры считают, что именно Си Цзиньпин может повлиять на Путина завершить войну против Украины. К примеру, спикер МИД Франции Паскаль Конфавре заявил, что Париж поддерживает постоянный диалог с Пекином, чтобы передавать сигналы Москве о прекращении войны.

По итогам визита Трампа в Пекин глава МИД Китая Ван И выразил надежду на «скорое завершение конфликта» и готовность «продолжить играть конструктивную роль в политическом разрешении кризиса». Стоит напомнить, что полномасштабную войну России против Украины Китай с самого начала называет «кризисом». Но уже в тексте совместного заявления Си и Путина, который приехал в Пекин через три дня после Трампа, отмечается, что для урегулирования войны «необходимо устранить коренные причины кризиса».

При всей помпезности и, как об этом сказали в Пекине, историчности визита Трампа, именно приезд Путина Си использовал, чтобы в очередной раз заявить о риске возвращения мира к «закону джунглей». Под этим в Пекине подразумевают «порядок, основанный на правилах США», который страны оси зла или альянса CRINK — Китай, Россия, Иран и Северная Корея — хотят подорвать. Но в Вашингтоне не очень-то и против. Путин и Си для Трампа, по словам многих западных экспертов, являются скорее ситуативными союзниками, чем соперниками, с которыми у него «очень хорошие отношения». Хотя именно Россия и Китай сейчас активно помогают Ирану, снабжая его оружием и комплектующими.

Сомнения в гарантиях США: оружие Тайваня на $14 млрд

Си не скрывал, что главным в повестке дня его переговоров с Трампом будет вопрос Тайваня, а именно самый большой пакет вооружений на $14 млрд, который Вашингтон согласовал для Тайбэя в декабре 2025 года. ТСН.ua уже писал, что после визита в КНР американский президент не только подверг сомнению предоставление Тайваню уже согласованной оборонной поддержки, но и защиту острова в случае атаки со стороны материкового Китая.

По словам Трампа, в ближайшее время он поговорит с президентом Тайваня Лай Цинде. Это также обязательно вызовет волну критики в Пекине. Но если США поставят на паузу пакет вооружений на $14 млрд, чем Трамп нарушит американский закон о вооруженной помощи Тайбэю с 1979 года, в Пекине откупорят шампанское. Обрадуются и в Москве. Ведь это еще один гвоздь в «надежности» американских гарантий безопасности и обязательств США защищать своих союзников.

Несмотря на заявление Трампа о намерениях отправить в Польшу 5 тыс. американских военных после решения сократить присутствие в Германии как раз на это же количество, свою политику по европейскому континенту Соединенные Штаты не меняют. Конвенционная защита Европы — это задача самой Европы — США обеспечат только ядерное сдерживание. Об этом еще в феврале открыто сказал заместитель главы Пентагона Элбридж Колби, поставив под вопрос статью 5 НАТО о коллективной обороне.

Фактически то же Трамп сказал и о Тайване дорогой из Китая: «Знаете, нам, чтобы воевать (с Китаем за Тайвань — Ред.), нужно преодолеть 9500 миль (свыше 15 тыс. км — ред.). Я не хочу этого. Я хочу, чтобы они остыли. Хочу, чтобы Китай остыл».

Страхи США: война с Ираном помогает России и Китаю

Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) подчеркивают, что еще до начала очередной войны против Ирана, американские запасы оружия были на низком уровне. Например, сроки производства ракет JASSM, Tomahawk и перехватчиков к системам ПВО Patriot, чтобы пополнить склады из-за войны в Иране, — 3-4 года. За неимением дальнобойных боеприпасов, систем ПВО и перехватчиков к ним, а также беспилотных воздушных, подводных и надводных систем США будет трудно вести затяжную войну с Китаем. Особенно на двух фронтах — в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе.

Об этой уязвимости Америки прекрасно знают в России и Китае, которые сейчас активно помогают Ирану восстановить свой военный потенциал. Более того, война на Ближнем Востоке продемонстрировала, что западные технологии слишком дорогие и медленные в производстве, в отличие от дешевых ирано-российских БПЛА, нанесших серьезные удары по американским военным базам и другим объектам в регионе. Имея рои ударных беспилотников и другое оружие, уже три месяца Иран блокирует Ормузский пролив, а у США нет средств противодействия.

Учитывая эти угрозы, а также то, что и войну России против Украины Китай использует для ослабления Запада, прежде всего США, администрация Трампа должна теснее сотрудничать с союзниками. Однако в Вашингтоне избрали другой путь: в прошлом году Америка начала торговую войну, вводя экспортные пошлины; сейчас, после начала очередной войны против Ирана, Трамп публично угрожал выходом из НАТО за отказ европейских стран-членов присоединиться к войне на Ближнем Востоке, о начале которой их никто не предупредил, и разблокирование Ормузского пролива.

Госсекретарь Марк Рубио заявил, что в июле на саммите НАТО в Анкаре лидерам придется обсудить разочарование Трампа. В апреле западные СМИ сообщали, что администрация США составила список «послушных и непослушных» союзников по НАТО, которых ждет наказание или вознаграждение. Генсек Альянса Марк Рютте в свою очередь призывает готовиться к дальнейшему сокращению американского военного присутствия в Европе. Чтобы удержать США в НАТО, по информации Politico, Рютте продвигает новую инициативу — покупать большее вооружение у американских компаний. Однако она встретит сопротивление многих европейских стран, стремящихся к расширению собственных оборонных производств и уменьшению зависимости от США.

Путин не получил то, что хотел: но Китай не будет давить на Россию

Во время визита в Китай вслед за Трампом Путин тоже не получил то, чего хотел. Пекин еще раз не согласился с предложением Москвы построить газопровод «Сила Сибири-2». Его стоимость оценивается в несколько десятков миллиардов долларов. Проектная мощность в 50 млрд куб м в год позволила бы России вдвое увеличить объем экспорта газа в Китай, заменив потери на европейском рынке. Однако Пекин не соглашается вкладываться в строительство трубы, требуя установки цен на газ на уровне внутрироссийских.

В то же время Путин сохранил статус-кво.

Во-первых, Китай остается основным спасительным кругом российской экономики и оборонки, обеспечивая обход подавляющего большинства западных санкций.

Во-вторых, Китай не заинтересован в давлении на Россию по мере установления режима прекращения огня. Не говоря уже о завершении войны, для чего Пекину нужно просто перекрыть экспортный канал поставки в Москву товаров двойного назначения.

Закрывая глаза на давно сформированный альянс стран CRINK, Марко Рубио заявил о приостановлении переговоров США-Украина-Россия, потому что Америка не заинтересована втягиваться в бесконечный цикл ни к чему не приводящих встреч. Также он возразил, что «США заставляют украинцев занимать ту или иную позицию». Речь идет о согласии на территориальные уступки, как того требуют в Кремле.

По словам экспертов, в администрации Трампа господствует убеждение, что США должны выступать в этом процессе исключительно в роли посредника, что Россия действительно хочет закончить войну и что Украина для этого должна пойти на уступки. Многие аналитики уже давно также отмечают, что ценой уступок со стороны Украины администрация Трампа хочет оторвать Россию от Китая. То же команда Трампа пыталась сделать в Венесуэле и Иране. Однако, не просчитав все негативные последствия, Трамп не может ни выиграть, ни завершить очередную войну против Тегерана.

Из-за заблокированного Ормузского пролива и мирового энергетического кризиса, за который также платят американские союзники, США вынуждены ослаблять санкции против российской нефти, чем подпитывают российскую военную машину. Слабость Америки видят и в Пекине. Так какой смысл Си Цзиньпину давить на Путина по поводу завершения войны против Украины? К тому же Китай имеет еще один козырь в рукаве накануне промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре, которые республиканцы и так проиграют, — торговая война. Срок действия торгового перемирия между странами истекает как раз осенью.

В отличие от США, у Европы есть реальные рычаги давления на Китай. На днях министр внешней торговли Франции Николя Форисье предупредил Пекин, что он ничего не выиграет, уничтожив в нечестной конкуренции европейскую промышленность, а затем и европейский рынок. Еврокомиссия продвигает новые правила «Произведено в Европе» для защиты рабочих мест и зависимости от дешевого китайского импорта. Однако, вместо того, чтобы инициировать переговоры, в Китае пригрозили ответными мерами.

Дата публикации 22:19, 14.05.26

