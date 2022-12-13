"Китай – не союзник, а хозяин Москвы": Фейгин рассказал, состоятся ли переговоры Путина с Си Цзиньпином

Китаю не о чем говорить с главой России Владимиром Путиным, поэтому в ближайшее время переговоры Путина с Си Цзиньпином не состоятся.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал российский оппозиционер, правозащитник и адвокат Марк Фейгин.

"Москва обычно хотела бы встретиться с Си Цзиньпином. Путину нужно не только союзничество и сотрудничество по войне. Он стремится показать, что с ним одно из главных государств нормально встречается. И он имеет нормальные отношения и "крышу" в лице Пекина. Ему нужна эта Но Китаю не нужно усиливать Путина своей "крышей", — отметил Фейгин.

Китай разговаривает с Вашингтоном, президентом США Джо Байденом.

"Это переговорная сторона. А Путин – это кто?.. Зависимая, а не переговорная сторона. О чем с ним разговаривать?.. Он должен выполнять то, что ему прикажут. А если он не выполняет, то это уже есть его проблемы". Я думаю, что ни о какой встрече до конца года речи здесь быть не может. Встреча возможна только для одного, чтобы Путин сказал, мол, все, каюсь, иду. Тогда встреча возможна. Иначе смысла во встрече нет", – добавил адвокат.

По его словам, встреча с главой КНР добавила бы Путина дипломатических очков, однако "никто очками с ним делиться не собирается".

"Путин – изгой. Но ему все еще не хочется верить в это. Китай – не союзник, он – хозяин Москвы. И если ты не принимаешь эти условия, тогда ты не нужен Пекину", – отметил Фейгин.

Добавим, что в Москве "отменена" ежегодная итоговая пресс-конференция кремлевского главы Кремля.

Тем временем Китай установил колючую проволоку в 65 километрах от российского Хабаровска.

Читайте также: