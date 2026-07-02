Китай не спешит останавливать войну РФ против Украины: политолог объяснил причину

Китай использует войну РФ против Украины в собственных интересах / © Associated Press

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Китай пока не спешит оказывать давление на Россию для прекращения войны против Украины, ведь затяжной конфликт работает на его геополитических интересах. Пекин одновременно ослабляет и Россию, и страны Запада, а в будущем может попытаться выступить главным посредником в урегулировании войны.

Такое мнение в эфире Киев24 высказал политический аналитик Владимир Горбач.

По его словам, официальный Китай продолжает заявлять о необходимости соблюдения Устава ООН и принципа территориальной целостности государств, однако избегает прямого осуждения российской агрессии, называя войну «украинским кризисом».

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«Они ссылаются на соблюдение Устава ООН, предусматривающего неприкосновенность границ. Но в то же время российскую агрессию в Украине до сих пор называют „украинским кризисом“. Это характерная особенность китайской риторики», — отметил Горбач.

Эксперт считает, что нынешняя война выгодна для Китая, ведь позволяет ослаблять сразу двух его стратегических конкурентов.

Китай является одним из бенефициаров этой войны. С ее помощью он ослабляет своих конкурентов — Российскую Федерацию и коллективное Запад, прежде всего, Соединенные Штаты как главного стратегического соперника», — сказал политолог.

По мнению Горбача, Пекин не стремится допустить полный крах России, поскольку заинтересован сохранить ее как зависимого от себя партнера.

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«Китай сидит в засаде и ждет подходящего момента, когда можно будет закрепить свой статус мирового лидера. Если Россия окажется на грани серьезного кризиса, то Китай может выступить радикальным миротворцем, чтобы не допустить его полного краха, но сохранить как младшего партнера в собственной сфере влияния», — пояснил он.

Политолог также скептически оценил гуманитарные заявления китайских властей по поводу войны.

«Риторика о страданиях мирного населения — это обычный политический цинизм», — подытожил Горбач.

Тем временем в России на самом высоком уровне одобрили тайную военную обучение в КНР.

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Ранее в Кремле сделали заявление о ядерных учениях и намекнули на угрозу.

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