Газовый бизнес российского «Газпрома» остается убыточным

Российские власти почти два десятилетия добиваются согласия Китая на строительство нового газопровода, который мог бы компенсировать российскому «Газпрому» около пятой части утраченного экспорта в Европу. Однако стороны до сих пор ограничились лишь меморандумом о намерениях, а контракта на поставку газа все еще нет.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

"Газовый бизнес "Газпрома" остается убыточным: потери составили $11,6 млрд в 2024 году и еще $134 млн за первое полугодие 2025-го", - говорится в сообщении СВР.

Проблема финансирования

Общая стоимость строительства газопровода протяженностью 2,6 тыс. км оценивается в $25 млрд . Однако Пекин отказался инвестировать в этот проект, так что «Газпром» будет вынужден финансировать его самостоятельно. Это значительно усугубит финансовое давление на компанию, которая уже находится в критическом состоянии.

Еще одним проблемным вопросом остается цена на газ. Китай настаивает на уровне внутренних российских тарифов — 120–130 долларов США за тысячу кубов, тогда как Москва предлагает цену в диапазоне $265–285 — аналогично цене газа, поставляемого трубопроводом «Сила Сибири-1».

Финансовое состояние "Газпрома"

Проект нового газопровода также затруднился улучшить финансовое состояние российской компании. После новости о подписании меморандума акции «Газпрома» резко упали, а капитализация снизилась на $1,24 млрд .

Денежные резервы компании сокращаются третий год подряд: с $33 млрд в начале 2022 до $6,7 млрд в июне 2025-го. Фактически российская компания субсидирует китайских потребителей и продает им газ по заниженным ценам, что делает газовый бизнес «Газпрому» убыточным.

