Китай не верит в газовый проект Кремля — разведка
Российский «Газпром» возлагал надежды на новый газопровод, а взамен получил новое бремя стоимостью 25 млрд долларов.
Российские власти почти два десятилетия добиваются согласия Китая на строительство нового газопровода, который мог бы компенсировать российскому «Газпрому» около пятой части утраченного экспорта в Европу. Однако стороны до сих пор ограничились лишь меморандумом о намерениях, а контракта на поставку газа все еще нет.
Об этом сообщает Служба внешней разведки.
"Газовый бизнес "Газпрома" остается убыточным: потери составили $11,6 млрд в 2024 году и еще $134 млн за первое полугодие 2025-го", - говорится в сообщении СВР.
Проблема финансирования
Общая стоимость строительства газопровода протяженностью 2,6 тыс. км оценивается в $25 млрд . Однако Пекин отказался инвестировать в этот проект, так что «Газпром» будет вынужден финансировать его самостоятельно. Это значительно усугубит финансовое давление на компанию, которая уже находится в критическом состоянии.
Еще одним проблемным вопросом остается цена на газ. Китай настаивает на уровне внутренних российских тарифов — 120–130 долларов США за тысячу кубов, тогда как Москва предлагает цену в диапазоне $265–285 — аналогично цене газа, поставляемого трубопроводом «Сила Сибири-1».
Финансовое состояние "Газпрома"
Проект нового газопровода также затруднился улучшить финансовое состояние российской компании. После новости о подписании меморандума акции «Газпрома» резко упали, а капитализация снизилась на $1,24 млрд .
Денежные резервы компании сокращаются третий год подряд: с $33 млрд в начале 2022 до $6,7 млрд в июне 2025-го. Фактически российская компания субсидирует китайских потребителей и продает им газ по заниженным ценам, что делает газовый бизнес «Газпрому» убыточным.
Напомним, в России и на оккупированных украинских территориях обостряется дефицит горючего . Жители жалуются на отсутствие топлива и километровые очереди на заправках. Помимо отсутствия бензина, потребители указывают на его низкое качество и заоблачные цены.