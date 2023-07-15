Китай недоволен заявлением лидеров ЕС и призывает союз прояснить свою позицию — Reuters

Тем временем Боррель назвал переговоры с Ваном по управлению отношениями ЕС и Китая "конструктивными" и "углубленными".

В МИД Китая призвали Европейский Союз дополнительно прояснить свою позицию относительно стратегического партнерства с Пекином из-за заявления лидеров Евросоюза, в котором они обращались с призывом уменьшить зависимость от КНД.

Об этом сказал главный дипломат Китая Ван И высокому представителю ЕС по внешней политике Жозепу Борреллю на полях региональных встреч в Джакарте , пишет Reuters.

Издание пишет, что с 2019 года блок из 27 стран называет Китай "экономическим конкурентом" и "системным соперником", причем тесные отношения Пекина с Москвой после вторжения России в Украину усугубляют осторожность.

Глава МИД Китая сказал Бореллю, что Пекин и ЕС должны укреплять коммуникацию, укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество, а Евросоюз не должен "сомневаться" в этом, говорится в заявлении китайского МИД.

Также Ван добавил, что между Китаем и ЕС якобы нет фундаментального конфликта интересов.

"Комиссия призывает членов ЕС согласиться на усиление контроля над экспортом и оттоком технологий для военного использования "странами, вызывающими обеспокоенность". Также Ван призвал обе стороны избегать политизации экономических вопросов и использования "уменьшения риска" как иного термина для "обособления", — пишет журналисты Reuters.

Тем временем Боррель в своем сообщении в Twitter подвел итоги своих переговоров с Ваном по управлению отношениями ЕС и Китая. Он описал их, как "конструктивные" и "углубленные".

Как сообщалось ранее, в Кремле сообщили, что Владимир Путин в ближайшие месяцы отправится в Китай для переговоров с Си Цзиньпином.

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