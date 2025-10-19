Китай обогнал Россию в стратегически важном регионе: подробности

Флаг Китая / © Pixabay

Реклама

Китайзначительно расширяет свое экономическое и политическое влияние в Центральной Азии, постепенно вытесняя Россию, которая традиционно считалась доминирующей силой в регионе. Об этом свидетельствует опыт аналитика Лиама Холлигана, который посетил Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, а также исследовал коммерческие и инфраструктурные проекты Пекина.

Об этом пишет журналист Лиам Халлиган в издании The Telegraph

Центральная Азия - это пять постсоветских стран, богатых природными ресурсами и стратегически важных для транзита товаров между Китаем и Европой. Вместе эти государства производят около 4% мировой нефти, 5% газа, значительные объемы меди, цинка, урана и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, регион содержит важные редкоземельные элементы, необходимые для электроники, возобновляемой энергетики и военных технологий.

Реклама

С 2000 года китайская торговля с Центральной Азией выросла в десятки раз, значительно опередив российские объемы. В то же время Москва, отвлекшись на украинский фронт и потерю военных баз США после выхода из Афганистана, не смогла удержать экономический контроль в регионе. Китай активно строит железные дороги, порты и логистические коридоры, обеспечивая транспортировку товаров в Европу и на глобальные рынки.

Особое внимание Пекин уделяет так называемому "Среднему коридору" - транспортному маршруту через Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, далее через Каспийское море в Азербайджан и Турцию. Китай инвестирует в железные дороги, порты Каспийского и Черного морей и использует финансовую и политическую силу, чтобы обеспечить лояльность стран коридора.

Соперничество между Китаем и Россией в Центральной Азии становится все более очевидным. И хотя страны имеют общие интересы на глобальной арене, в регионе они соревнуются за коммерческое преимущество. Китай контролирует большинство инвестиций и коммерческих потоков, тогда как Россия постепенно теряет экономическое лидерство, в частности из-за санкций Запада и растущей зависимости от Пекина.

Эксперты отмечают, что стратегические инвестиции Китая в Центральной Азии продиктованы не только экономическими соображениями, но и геополитическими: в случае конфликта, например вокруг Тайваня, Китай сможет обойти морские блокады США и обеспечить непрерывный экспорт товаров через контролируемые наземные маршруты.

Реклама

Сейчас Центральная Азия становится новым полем конкуренции между Пекином и Москвой, а Китай уже сейчас демонстрирует, что может вытеснить Россию с ее исторического "подъярка".

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия и Китай активно скупают золото