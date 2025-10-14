- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 276
- Время на прочтение
- 3 мин
Китай обостряет торговую войну с США: санкции Пекина угрожают мировой торговле
Пекин ввел ограничение против судостроительного гиганта Hanwha Ocean, усугубив многолетний спор за доминирование на море.
Китай ввел санкции против американских подразделений южнокорейского судостроительного гиганта Hanwha Ocean и пригрозил дальнейшими ответными мерами на американские пошлины , что стало очередным шагом в торговой войне между Пекином и Вашингтоном. Санкции, запрещающие какие-либо операции китайским организациям с этими подразделениями, спровоцировали обвал мировых акций, поскольку трейдеры теряют надежду на ослабление напряжения между двумя крупнейшими экономиками мира.
Об этом сообщает Bloomberg.
Эскалация конфликта за морское доминирование
Санкции Пекина - прямой ответ на шаги США, которые обвинили Китай в нечестной конкуренции и манипулировании на мировом рынке судостроения. Судоходство является критической сферой, поскольку морские суда отвечают за перемещение более 80% продаваемых в мире товаров.
«Это расширение существующего торгового конфликта. Речь идет не только о тарифах и экспортном контроле, но и о том, какие фирмы могут работать на каких рынках. Если это будет продолжаться, под угрозой окажется гораздо больше экономических активностей», — прокомментировала глава отдела торговой политики Hinrich Foundation Дебора Элмс.
Отношения между странами остаются напряженными:
США расширили ограничения на доступ Китая к чипам и угрожают дополнительными 100-процентными тарифами.
Пекин усилил контроль за экспортом редкоземельных элементов.
Китай заявил, что подразделения Hanwha Ocean "способствовали и поддерживали следственную деятельность правительства США", тем самым "поставив под угрозу суверенитет, безопасность и интересы развития Китая".
Корея под давлением: необходимость выбора
Санкции напрямую затрагивают Южную Корею — ключевого союзника США, пообещавшего инвестировать $150 миллиардов в возрождение американского судостроительного сектора. Дело в том, что именно Hanwha Shipping в марте этого года представила публичные комментарии в поддержку расследования, инициированного Торговым представителем США.
Китайские мероприятия оказывают прямое давление на Сеул, заставляя его выбирать между Пекином и Вашингтоном.
«Санкции против Hanwha посылают четкий сигнал из Пекина. Если корейская компания продолжит работать с США, ей придется пожертвовать своим китайским бизнесом», – подчеркнул Юн Чжун Ин, исполнительный директор Fibonacci Asset Management Global Pte.
«Базука по цепочкам снабжения»
Министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике действия Пекина, обвинив его в совершении действий, нацеленных на мировую экономику.
"Это похоже на то, что Пекин направил базуку на цепочки поставок и промышленную базу всего свободного мира", - заявил Бессент.
Он призвал союзников Америки объединиться с Вашингтоном в противостоянии этой политике.
Напряжение сохраняется, несмотря на ожидаемые торговые переговоры. Вице-министр финансов Китая Ляо Минь уже встретился с командой Бессента в Вашингтоне, а более широкие торговые переговоры ожидаются в ближайшие недели. Судьба возможного перемирия остается неясной в преддверии ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина, отмечают авторы статьи.
Напомним, Пекин заявляет, что якобы считает равноправный диалог "единственным способом" урегулирования конфликтов . Китай призывает не превращать культурные и институциональные различия между государствами в препятствие для диалога.