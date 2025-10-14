Китай обостряет торговую войну с США: санкции Пекина угрожают мировой торговле

президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин / © ТСН.ua

Китай ввел санкции против американских подразделений южнокорейского судостроительного гиганта Hanwha Ocean и пригрозил дальнейшими ответными мерами на американские пошлины , что стало очередным шагом в торговой войне между Пекином и Вашингтоном. Санкции, запрещающие какие-либо операции китайским организациям с этими подразделениями, спровоцировали обвал мировых акций, поскольку трейдеры теряют надежду на ослабление напряжения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Об этом сообщает Bloomberg.

Эскалация конфликта за морское доминирование

Санкции Пекина - прямой ответ на шаги США, которые обвинили Китай в нечестной конкуренции и манипулировании на мировом рынке судостроения. Судоходство является критической сферой, поскольку морские суда отвечают за перемещение более 80% продаваемых в мире товаров.

«Это расширение существующего торгового конфликта. Речь идет не только о тарифах и экспортном контроле, но и о том, какие фирмы могут работать на каких рынках. Если это будет продолжаться, под угрозой окажется гораздо больше экономических активностей», — прокомментировала глава отдела торговой политики Hinrich Foundation Дебора Элмс.

Отношения между странами остаются напряженными:

США расширили ограничения на доступ Китая к чипам и угрожают дополнительными 100-процентными тарифами.

Пекин усилил контроль за экспортом редкоземельных элементов.

Китай заявил, что подразделения Hanwha Ocean "способствовали и поддерживали следственную деятельность правительства США", тем самым "поставив под угрозу суверенитет, безопасность и интересы развития Китая".

Корея под давлением: необходимость выбора

Санкции напрямую затрагивают Южную Корею — ключевого союзника США, пообещавшего инвестировать $150 миллиардов в возрождение американского судостроительного сектора. Дело в том, что именно Hanwha Shipping в марте этого года представила публичные комментарии в поддержку расследования, инициированного Торговым представителем США.

Китайские мероприятия оказывают прямое давление на Сеул, заставляя его выбирать между Пекином и Вашингтоном.

«Санкции против Hanwha посылают четкий сигнал из Пекина. Если корейская компания продолжит работать с США, ей придется пожертвовать своим китайским бизнесом», – подчеркнул Юн Чжун Ин, исполнительный директор Fibonacci Asset Management Global Pte.

«Базука по цепочкам снабжения»

Министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике действия Пекина, обвинив его в совершении действий, нацеленных на мировую экономику.

"Это похоже на то, что Пекин направил базуку на цепочки поставок и промышленную базу всего свободного мира", - заявил Бессент.

Он призвал союзников Америки объединиться с Вашингтоном в противостоянии этой политике.

Напряжение сохраняется, несмотря на ожидаемые торговые переговоры. Вице-министр финансов Китая Ляо Минь уже встретился с командой Бессента в Вашингтоне, а более широкие торговые переговоры ожидаются в ближайшие недели. Судьба возможного перемирия остается неясной в преддверии ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина, отмечают авторы статьи.

Напомним, Пекин заявляет, что якобы считает равноправный диалог "единственным способом" урегулирования конфликтов . Китай призывает не превращать культурные и институциональные различия между государствами в препятствие для диалога.