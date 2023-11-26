Китай обвинил корабль США во вторжении в свои территориальные воды: Вашингтон ответил

Вечером 25 ноября в Китае заявили, что их военные вытеснили американский эсминец USS Hopper, якобы незаконно вошедший в территориальные воды страны в Южнокитайском море. В свою очередь, в Вашингтоне подчеркнули, что их корабль действовал в соответствии с международным правом.

Об этом сообщает издание Reuters.

В Пекине отмечают, что этот инцидент "доказывает, что Соединенные Штаты являются откровенным "создателем рисков для безопасности" в Южнокитайском море". Китайские военные развернули свои военно-морские и военно-воздушные силы, чтобы отслеживать, контролировать и предупреждать американский эсминец.

Авторы материала в Reuters подчеркивают, что КНР претендует на практически всю акваторию Южнокитайского моря, являющуюся каналом для ежегодного морского товарооборота на сумму более трех триллионов долларов. Отмечается, что эта область включает участки, на которые претендуют также Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Бруней. Более того — в 2016-м Постоянная палата третейского суда заявила, претензии Китая не имеют никаких правовых оснований.

Между тем Военно-морские силы отмечают, что USS Hopper в соответствии с международным правом отстаивал права судоходства и свободы вблизи Парасельских островов. По словам военных США, корабль вышел из района чрезмерных претензий и продолжил сделки в Южно-Китайском море.

"Соединенные Штаты поддерживают свободу судоходства для всех стран как принцип. Пока некоторые страны будут продолжать заявлять об ограничении прав, превышающих их полномочия в соответствии с международным правом, Соединенные Штаты будут продолжать защищать права и свободы моря, гарантированные всем. Никакого члена международного сообщества нельзя запугивать или принуждать к отказу от своих прав и свобод", — заявили в пресс-службе 7-го флота США.

Напомним, ранее Китай призвал США не поддерживать независимость Тайваня. Китайский лидер Си Цзиньпин сказал президенту США Джо Байдену, что Соединенные Штаты должны «принять реальные действия, чтобы выполнить свое обязательство не поддерживать "независимость Тайваня".

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