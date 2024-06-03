Китай обвинил США в "провоцировании" из-за поддержки Тайваня и Филиппин

В Китае заявили о важности восстановленных военных коммуникаций из США в условиях эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но вместе с тем обвиняет Вашингтон в "провоцировании" недоразумений из-за поддержки Тайваня и Филиппин.

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Об этом заявил министр обороны Китая Донг Цзюнь, передает Associated Press.

"Мы не позволим никому принести геополитические конфликты или какую-либо войну, горячую или холодную, в наш регион. Мы не позволим ни одной стране или никакой силе создать конфликт и хаос в нашем регионе", — сказал он на оборонном форуме Шангри-Ла в Сингапуре .

Кроме того, он обвинил Филиппины в том, что они намеренно провоцируют Китай, "ободренные внешними силами".

"Китай признал большую сдержанность перед лицом таких нарушений и провокаций. Но есть предел нашей сдержанности", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что четверо филиппинских военнослужащих получили ранения после того, как два корабля китайской береговой охраны применили водометы против судна.

Кроме того, мы ранее информировали, что китайская армия угрожает ограничить независимость Тайваня.

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